Кремль, неоднократно обещавший зеркально ответить на действия «недружественных стран», не так давно вновь продемонстрировал, что речь идет не о пустых угрозах. В воскресенье президент Владимир Путин подписал указ о о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Речь идет о 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих «Данон Трейд». В тот же день был подписан указ об аналогичной передаче 98,56% акций пивоваренной компании «Балтика», которые принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, которыми владеет «Хоппи Юнион», и 0,09%, которые принадлежат Carlsberg Deutschland GmbH. Этот акт, которые одни называют национализацией, другие экспроприацией, застал врасплох обе компании, находившиеся в процессе продажи своих активов в России. Вчера же стало известно, что зампред правительства Чечни, 32-летний племянник ее президента Кадырова Якуб Закриев возглавил «Данон Россия», а «Балтикой» после передачи долей иностранцев Росимуществу руководит 70-летний Таймураз Боллоев, в 1991—2004 годы бывший директором, генеральным директором, затем президентом завода «Балтика». Напомним, что ранее ранее под действие российских контрсанкций попали энергетические компании Fortum (Финляндия) и Uniper (Германия).

Швейцария также входит в список «недружественных государств», но российским подразделениям швейцарских фирм до сих пор удавалось избегать контрсанкций. Как сообщает Le Temps, ряд швейцарских компаний после начала войны решил остаться в России, соблюдая европейские санкции и не выставляя свои российские активы на продажу. Nestlé, например, сохранила активность на внутреннем рынке, но прекратила рекламу, инвестиции, экспорт из России и часть импорта. Остался в России и производитель шоколада Barry Callebaut, а также люксовые группы, включая Richemont и Swatch, чьи бутики были закрыты, но которые продолжают оплачивать расходы на персонал и аренду помещений. Тот факт, что эти предприятия не стали жертвами российских ответных мер, по мнению Le Temps, объясняется не швейцарским нейтралитетом, а стратегиями самих компаний, лавирующих между санкциями и контрсанкциями.

Не менее любопытная ситуация сложилась и в сфере торговле нефтью. Напомним, что на импорт в Европу российской нефти и продуктов ее переработки морским путем наложены санкции. За пределами Европы нефть может торговаться по цене не выше 60 долларов за баррель. К этим санкциям присоединилась и Швейцария, но швейцарские трейдеры продолжают покупать российские нефтепродукты. Согласно расследованию Financial Times, торговая группа Gunvor в период с января по апрель этого года закупила сырья на сумму 540 млн долларов, а Vitol – на сумму около 400 млн долларов. Оба предприятия, штаб-квартиры которых находятся в Женеве, не подтвердили в комментарии SRF эти цифры. По данным Gunvor, за указанный период было закуплено продукции на 330 млн долларов, при этом с начала войны компания прекратила торговлю российской сырой нефтью и сократила торговлю нефтепродуктами более чем на 80%. Сырьевой трейдер Vitol также сообщил о сокращении объемов торговли российской нефтью и нефтепродуктами более чем на 90%.

Эксперты констатируют, что российская нефть по-прежнему торгуется на мировом рынке, например, через Китай и Индию, которые покупают ее со скидкой и не соблюдают санкции. Ежемесячные поставки российской нефти морским путем в эти страны увеличились в несколько раз с начала войны. Индия, в частности, перерабатывает большое количество нефти, а затем продает ее в Европу как индийскую. В итоге сектор, и ранее не отличавшийся прозрачностью, стал еще более непрозрачным. Затрудняет контроль над отраслью и то, что, в отличие от других стран, швейцарские торговцы российскими нефтепродуктами не должны доказывать, что потолок цен соблюдается, и сохранять соответствующие контракты.

Что касается золота, то, по данным SRF, с момента начала войны швейцарские аффинажные заводы переработали 75 тонн золота российского происхождения, поступавшего из Лондона. При этом импорт резко увеличился после марта 2022 года. Так, до войны Швейцария ежегодно ввозила в среднем лишь около 20 тонн российского золота российского происхождения, тогда как за первые пять месяцев этого года из Лондона поступило уже 38 тонн драгоценного металла. Любопытно, что «золотой след» ведет в Великобританию. До 2018 года Россия экспортировала туда очень мало золота, а с 2019 года и до начала войны продала Лондону более 700 тонн золота стоимостью свыше 34 млрд франков.

Как полагают некоторые специалисты, такие крупные продажи могли быть связаны с подготовкой к войне. «Если швейцарские аффинажные заводы теперь импортируют это золото и переплавляют его, то с юридической точки зрения это непроблематично, но с этической – очень сомнительно», - отметил в комментарии SRF бывший профессор уголовного права и эксперт по торговле золотом Марк Пит. С ним согласен и представитель Swissaid Марк Уммель. По его словам, в результате переплавки этически сомнительное российское золото превращается в золото со швейцарским знаком качества, при этом возможность отслеживания сырья теряется.

В свою очередь, швейцарские золотопромышленники отвергают критику, подчеркивая, что это золото не санкционировано и было вывезено из России в Великобританию до начала войны. Действительно, в августе прошлого года Федеральный совет ввел запрет на покупку, импорт и транспортировку золота из России. Но это постановление не распространяется на драгметаллы, ввезенные в Швейцарию в последняя время. Несмотря на то, что золото было добыто в России, оно было экспортировано оттуда в Великобританию до февраля 2022 года. Иными словами, теоретически доходы от продажи сырья в Великобританию могли использоваться для наращивания российского военного потенциала. Однако последующие поставки в Швейцарию не нарушают санкции, поскольку золото больше не поступает непосредственно из России и не служит для прямого финансирования войны.