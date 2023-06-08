Швейцарцы затягивают пояса |Des Suisses se serrent la ceinture

Как показывают последние статистические данные, жители одной из самых благополучных стран мира урезают расходы, причем значительно. В частности, в первом квартале 2023 года медианный доход швейцарских домохозяйств находился на многолетнем минимуме, составив 7093 франка в месяц. Для сравнения: весной прошлого года этот показатель был на уровне 7977 франков.