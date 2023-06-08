Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 06. 2023.
Ежемесячные расходы швейцарских домохозяйств сократились за год на несколько сотен франков. На чем же именно многим приходится экономить?|
Les dépenses mensuelles des ménages suisses ont diminué de quelques centaines de francs en un an. Sur quoi économise-t-on exactement?
Как показывают последние статистические данные, жители одной из самых благополучных стран мира урезают расходы, причем значительно. В частности, в первом квартале 2023 года медианный доход швейцарских домохозяйств находился на многолетнем минимуме, составив 7093 франка в месяц. Для сравнения: весной прошлого года этот показатель был на уровне 7977 франков.
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