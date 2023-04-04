Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 04. 2023.
Цены на какие группы товаров снизились? А что подорожало?|
Qu’est-ce qui est devenu moins cher? Et qu’est-ce qui coûte davantage aujourd’hui?
В течение последнего года цены в Швейцарии неизменно росли, что заставляло Национальный банк практически ежеквартально принимать сдерживающие меры в виде повышения ключевой процентной ставки, которая за последние девять месяцев увеличилась с -0,75% до 1,5%. Однако в марте инфляция внезапно значительно снизилась, вернувшись на зафиксированный в конце года уровень.
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