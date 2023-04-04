В Швейцарии снизилась инфляция, но цены на электроэнергию будут расти |L’inflation a diminué en Suisse

В течение последнего года цены в Швейцарии неизменно росли, что заставляло Национальный банк практически ежеквартально принимать сдерживающие меры в виде повышения ключевой процентной ставки, которая за последние девять месяцев увеличилась с -0,75% до 1,5%. Однако в марте инфляция внезапно значительно снизилась, вернувшись на зафиксированный в конце года уровень.