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вторник, 4 апреля 2023 года   

В Швейцарии снизилась инфляция, но цены на электроэнергию будут расти|L’inflation a diminué en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 04. 2023.

Фото: Scott Warman, Unsplash

Цены на какие группы товаров снизились? А что подорожало?

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Qu’est-ce qui est devenu moins cher? Et qu’est-ce qui coûte davantage aujourd’hui?

В течение последнего года цены в Швейцарии неизменно росли, что заставляло Национальный банк практически ежеквартально принимать сдерживающие меры в виде повышения ключевой процентной ставки, которая за последние девять месяцев увеличилась с -0,75% до 1,5%. Однако в марте инфляция внезапно значительно снизилась, вернувшись на зафиксированный в конце года уровень.

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