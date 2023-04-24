Автор: Надежда Сикорская, Берн, 24. 04. 2023.
В Швейцарии обсуждается вопрос обнищания части населения, а правительство хочет увеличить обязательные запасы зерна и растительного масла.|
Les experts suisses discutent la question de la paupérisation de la population tandis que le Conseil fédéral souhaite augmenter les réserves de céréales et d’huile.
Наши читатели, живущие в Швейцарии и делающие покупки в местных продовольственных магазинах, не могли не заметить, что с каждым разом тележка с продуктами тяжелеет – не по весу, а по сумме, пробиваемой кассой. За этой печальной тенденцией внимательно следит популярный сайт Comparis, регулярно сравнивающий цены на все и вся. Согласно опубликованному на днях коммюнике, сайт, объединившись с Центром конъюнктурных исследований Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH/EPFZ), решил проверить, как испытывают потребители нынешнюю инфляция если не на собственной шкуре, то на собственном кошельке. При произведении расчетов были исключены арендная плата и товары длительного пользования.
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