Цены на продовольствие растут, а его резервы – нет |Les prix des denrées alimentaires augmentent mais pas leurs stocks

Наши читатели, живущие в Швейцарии и делающие покупки в местных продовольственных магазинах, не могли не заметить, что с каждым разом тележка с продуктами тяжелеет – не по весу, а по сумме, пробиваемой кассой. За этой печальной тенденцией внимательно следит популярный сайт Comparis, регулярно сравнивающий цены на все и вся. Согласно опубликованному на днях коммюнике, сайт, объединившись с Центром конъюнктурных исследований Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH/EPFZ), решил проверить, как испытывают потребители нынешнюю инфляция если не на собственной шкуре, то на собственном кошельке. При произведении расчетов были исключены арендная плата и товары длительного пользования.