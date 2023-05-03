Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднее |Il devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts

В последние дни в социальных сетях особенно популярным стал ролик, на котором можно увидеть многометровую очередь из людей, пришедших взглянуть на недорогую (1050 франков в месяц) квартиру, сдаваемую в Цюрихе. «За такие деньги на квартиру даже не нужно смотреть – нужно сразу подавать документы», - написал под постом один из комментаторов, собравший почти пять сотен лайков.