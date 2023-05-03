Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 05. 2023.
Арендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.|
Les loyers ont atteint un record historique en Suisse, alors qu’une personne sur vingt doit renoncer à des biens et services d’importance pour des raisons financières.
В последние дни в социальных сетях особенно популярным стал ролик, на котором можно увидеть многометровую очередь из людей, пришедших взглянуть на недорогую (1050 франков в месяц) квартиру, сдаваемую в Цюрихе. «За такие деньги на квартиру даже не нужно смотреть – нужно сразу подавать документы», - написал под постом один из комментаторов, собравший почти пять сотен лайков.
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