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среда, 3 мая 2023 года   

Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднее |Il devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts

Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 05. 2023.

О квартире в Цюрихе с таким видом некоторым остается только мечтать. Фото: Evan Bollag, Unsplash

Арендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден  в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.

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Les loyers ont atteint un record historique en Suisse, alors qu’une personne sur vingt doit renoncer à des biens et services d’importance pour des raisons financières.

В последние дни в социальных сетях особенно популярным стал ролик, на котором можно увидеть многометровую очередь из людей, пришедших взглянуть на недорогую (1050 франков в месяц) квартиру, сдаваемую в Цюрихе. «За такие деньги на квартиру даже не нужно смотреть – нужно сразу подавать документы», - написал под постом один из комментаторов, собравший почти пять сотен лайков.

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