Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 01. 2023.
Этим вопросом сейчас задаются многие потребители по мере того, как ситуация на рынке нормализуется.|
C’est une question que de nombreux consommateurs se posent aujourd’hui alors que la situation sur le marché se normalise.
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