За страховку придется платить больше

Автор: Заррина Салимова, , 28. 09. 2022.
После четырех лет относительной стабильности взносы на медицинское страхование в 2023 году снова вырастут, достигнув в среднем 334,70 франков в месяц, что на 6,6% больше, чем в этом году.|
Après quatre années de stabilité, les primes d’assurance-maladie augmenteront à nouveau en 2023. La prime moyenne atteindra 334,70 francs, en augmentation de 6,6% par rapport à 2022.
Власти и страховые компании постепенно готовили жителей Швейцарии к тому, что медстраховка в следующем году неизбежно подорожает, поэтому объявленное во вторник министром здравоохранения Аленом Берсе увеличение стоимости страховых взносов не стало неожиданностью. «Это повышение трудно, неприятно, других слов нет, особенно после четырехлетнего периода стабильности», - признал федеральный советник, выступая перед прессой.
Итак, в 2023 году за базовую страховку придется платить в среднем 334,70 франков: 397,20 франков для взрослых и 279,90 франков для молодых взрослых (18-25 лет), что означает увеличение на 6,6% и 6,3% соответственно по сравнению с этим годом. Взносы на детей увеличатся на 5,5% и составят 105 франков. Это значительное подорожание, учитывая тот факт, что за последние пять лет взносы увеличивались в среднем на 1,5% в год.
Затронуты все кантоны: повышение варьируется в диапазоне между +3,6% и +9,5%. Так, из кантонов франкоязычной части Швейцарии самый высокий рост (+9,5%) зафиксирован в Невшателе, далее следуют Юра (+7,9%) и Фрибург (+7,3%). Берн (+6,4%) находится почти на уровне среднего показателя по стране. Рост ниже среднего наблюдается в Женеве (+4,7%), Вале (+5,8%) и Во (+6,1%). Наряду с Невшателем, наибольшее подорожание ожидается в Тичино (+9,2%) и Аппенцелль-Иннерродене (+9,3%), в то время как в Базеле-городском этот показатель составит всего 3,9%.
Стоимость медстраховки отражает расходы на медицинское обслуживание, выросшие в связи с пандемией нового коронавируса. Как поясняется в официальном коммюнике, увеличились прямые расходы, включая стационарное лечение госпитализированных пациентов и вакцинацию, а также косвенные, например, «эффект наверстывания», под которым понимается проведение со второй половины 2021 года отложенных из-за пандемии медицинских вмешательств. Более того, страховые взносы, выплаченные в 2021 и 2022 годах, оказались недостаточными для покрытия расходов. Все эти причины, по мнению властей, и привели к подорожанию медстраховки.
Резервы страховщиков позволили немного смягчить ситуацию. Однако в этом году их возможности для маневра оказались ограниченными. Потери на финансовых рынках в связи с войной в Украине и увеличением процентных ставок, а также рост расходов снизили уровень резервов и повлияли на платежеспособность компаний.
Рост страховых взносов вызвал единодушное сожаление среди политиков, профсоюзов и различных организаций. Так, власти кантонов Вале и Фрибург планируют увеличить субсидии на медицинское страхование в следующем году, чтобы помочь малообеспеченным семьям справиться с растущими расходами. Швейцарская федерация врачей (FMH) считает, что повышения можно было бы избежать: две важные реформы, которые долгое время блокировались, могли бы помочь сдержать увеличение страховых взносов. Организации медицинского страхования Santésuisse и Curafutura считают, что политики должны принять меры. А Фонд защиты прав потребителей и вовсе призвал Федеральный совет чрезвычайным указом увеличить снижение страховых взносов на 30%, отмечая, что подорожание медстраховки вместе с инфляцией и ростом стоимости энергии в будущем станет непосильным для многих домохозяйств.
Добавим, что Федеральный совет уже несколько лет с переменным успехом пытается затормозить рост стоимости медстраховки. В прошлом был принят ряд мер, включая снижение платы за лабораторные исследования и цен на лекарственные средства. Недавно правительство направило в парламент очередной пакет предложений по контролю над расходами в сфере здравоохранения, например, за счет более широкого использования непатентованных препаратов или благодаря системе скоординированного ухода, которая может привести к экономии в несколько сотен миллионов франков. Но Швейцарию, как известно, нельзя назвать страной быстрых политических решений: пока предложенные меры будут одобрены обеими палатами парламента и вступят в силу, пройдет немало времени, в течение которого населению придется платить все больше и больше.
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За страховку придется платить большеПосле четырех лет относительной стабильности взносы на медицинское страхование в 2023 году снова вырастут, достигнув в среднем 334,70 франков в месяц, что на 6,6% больше, чем в этом году.
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