Автор: Заррина Салимова, Берн, 21. 12. 2022.
По оценкам профсоюзов, швейцарские работники добились самого высокого повышения заработной платы за последние двадцать лет, но это все равно не сможет компенсировать рекордный рост стоимости жизни.|
Selon les syndicats, les travailleurs ont obtenu la plus forte augmentation salariale depuis vingt ans, mais cela ne suffit toujours pas à compenser la hausse record du coût de la vie.
Инфляция стала одной из главных тем уходящего года, и хотя ситуация в Швейцарии, в сравнении с другими странами, выглядит не такой удручающей, рост стоимости жизни на приблизительно 3% ощутим для многих. Так, согласно проведенному в социальных сетях Нашей Газеты опросу, 64% наших швейцарских читателей инфляцию все-таки почувствовали. По оценкам профсоюзов, несмотря на отличную ситуацию на рынке труда и растущий дефицит рабочей силы, реальная зарплата в 2022 году снизилась почти на 2%. Речь идет о самом большом падении покупательной способности за последние 80 лет, в результате чего финансовое положение домохозяйств значительно ухудшилось.
Различные политические предложения по борьбе с инфляцией, включая субсидии для выплаты медстраховки и пособия в форме «федерального чека» для семей с низкими доходами были отклонены парламентом. Некоторая надежда если не на улучшение финансового положения, то хотя бы на его поддержание на прежнем уровне, оставалась у членов профсоюзов, которые традиционно пытаются договориться с работодателями о повышении зарплат на следующий год. В понедельник профсоюзная зонтичная организация Travail Suisse рассказала об итогах этих переговоров.
Выяснилось, что общее повышение заработной платы было согласовано в 97% случаях. Более того, профсоюзы смогли добиться самого высокого увеличения зарплат за 20 лет – в среднем на 2,5%. Однако причин для радости не так много, так как повышение по-прежнему ниже уровня инфляции. Это означает, что номинальный рост оплаты труда не в состоянии компенсировать рост цен и, в целом, находится на уровне, который последний раз наблюдался в 2001 году.
По оценкам экспертов, тот факт, что рост заработной платы не полностью компенсирует инфляцию, не является чем-то заведомо плохим, так как в среднесрочном и долгосрочном сравнении покупательная способность в Швейцарии все равно растет. Если, например, учитывать 2022 и 2021 годы, то только примерно каждый пятый год с 1950-го сопровождался снижением покупательной способности.
Перспективы на следующий год выглядят не очень радужными. Ожидается, что стоимость жизни продолжит увеличиваться, а инфляция составит 2,5%, что обусловлено ростом цен на электричество, энергоносители, повышением арендной платы и увеличением стоимости ипотечных кредитов. Кроме того, с января жителям Швейцарии придется больше платить за медстраховку: взносы выросли в среднем на 6,6%.
Профсоюзы требуют автоматической индексации зарплат относительно стоимости жизни, но добиться включения этого пункта во все коллективные договоры будет не просто. Свой вклад могли бы внести и политики, приняв меры по двум крупнейшим статьям бюджета швейцарских домохозяйств – расходы на здравоохранение и жилье. Можно не сомневаться, что накануне парламентских выборов эти вопросы будут включены в избирательные кампании партий. Слепо верить предвыборным обещаниям, впрочем, не стоит. Швейцария известна как страна не самых быстрых политических решений, где на внесение законодательных изменений требуются годы.
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