Инфляция стала одной из главных тем уходящего года, и хотя ситуация в Швейцарии, в сравнении с другими странами, выглядит не такой удручающей, рост стоимости жизни на приблизительно 3% ощутим для многих. Так, согласно проведенному в социальных сетях Нашей Газеты опросу, 64% наших швейцарских читателей инфляцию все-таки почувствовали. По оценкам профсоюзов, несмотря на отличную ситуацию на рынке труда и растущий дефицит рабочей силы, реальная зарплата в 2022 году снизилась почти на 2%. Речь идет о самом большом падении покупательной способности за последние 80 лет, в результате чего финансовое положение домохозяйств значительно ухудшилось.

Различные политические предложения по борьбе с инфляцией, включая субсидии для выплаты медстраховки и пособия в форме «федерального чека» для семей с низкими доходами были отклонены парламентом. Некоторая надежда если не на улучшение финансового положения, то хотя бы на его поддержание на прежнем уровне, оставалась у членов профсоюзов, которые традиционно пытаются договориться с работодателями о повышении зарплат на следующий год. В понедельник профсоюзная зонтичная организация Travail Suisse рассказала об итогах этих переговоров.

Выяснилось, что общее повышение заработной платы было согласовано в 97% случаях. Более того, профсоюзы смогли добиться самого высокого увеличения зарплат за 20 лет – в среднем на 2,5%. Однако причин для радости не так много, так как повышение по-прежнему ниже уровня инфляции. Это означает, что номинальный рост оплаты труда не в состоянии компенсировать рост цен и, в целом, находится на уровне, который последний раз наблюдался в 2001 году.

«Несмотря на продолжающуюся хорошую экономическую ситуацию, слишком многие работодатели оказались скупыми и не были готовы полностью компенсировать увеличение стоимости жизни», - объясняется в заявлении Travail Suisse. Положительные результаты в переговорах о заработной плате были достигнуты, в частности, в ресторанно-гостиничном бизнесе, часовой промышленности, сфере клининга в немецкоязычной Швейцарии, железнодорожном строительстве и столярном деле. В некоторых случаях удалось добиться повышения заработной платы более чем на 3%. Так, вознаграждение работников железнодорожной компании CFF/SBB вырастет на 2,75-3,3%, а BLS – на 3,2%. С другой стороны, результаты остались неудовлетворительными в розничной торговле, деревообработке, секторе здравоохранения, а также среди маляров и штукатуров. Переговоры иногда были очень сложными, но почти везде были найдены приемлемые решения.

По оценкам экспертов, тот факт, что рост заработной платы не полностью компенсирует инфляцию, не является чем-то заведомо плохим, так как в среднесрочном и долгосрочном сравнении покупательная способность в Швейцарии все равно растет. Если, например, учитывать 2022 и 2021 годы, то только примерно каждый пятый год с 1950-го сопровождался снижением покупательной способности.

Перспективы на следующий год выглядят не очень радужными. Ожидается, что стоимость жизни продолжит увеличиваться, а инфляция составит 2,5%, что обусловлено ростом цен на электричество, энергоносители, повышением арендной платы и увеличением стоимости ипотечных кредитов. Кроме того, с января жителям Швейцарии придется больше платить за медстраховку: взносы выросли в среднем на 6,6%.

Профсоюзы требуют автоматической индексации зарплат относительно стоимости жизни, но добиться включения этого пункта во все коллективные договоры будет не просто. Свой вклад могли бы внести и политики, приняв меры по двум крупнейшим статьям бюджета швейцарских домохозяйств – расходы на здравоохранение и жилье. Можно не сомневаться, что накануне парламентских выборов эти вопросы будут включены в избирательные кампании партий. Слепо верить предвыборным обещаниям, впрочем, не стоит. Швейцария известна как страна не самых быстрых политических решений, где на внесение законодательных изменений требуются годы.