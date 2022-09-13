С началом вызванного войной в Украине кризиса многие стали замечать, что деньги в кошельках тают быстрее обычного. И это вовсе не субъективное ощущение. По данным Федеральной службы статистики (OFS/BFS), в августе потребительские цены выросли на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в июне и июле инфляция составила 3,4%. Самыми дорогими по-прежнему остаются импортные товары, которые в августе стоили на 8,6% больше, чем год назад (+8,4% в июле и +8,5% в июне). Как и в предыдущем месяце, годовой уровень инфляции для отечественных товаров составил всего 1,8%. Таким образом, рост цен достиг верхней границы ожиданий экономистов, по прогнозам которых годовой уровень инфляции составит от 3,3% до 3,5%.

Инфляция приводит к тому, что многие швейцарцы оказываются в критической ситуации, особенно семьи с низким уровнем дохода и студенты, бюджет которых едва превышает тысячу франков в месяц. В Швейцарии 20% домохозяйств с самыми низкими доходами тратят почти все средства на потребительские нужды. Например, только в кантоне Невшатель 7 200 человек имеют специальную карту, которая дает им доступ к продуктовым магазинам Caritas, где килограмм макаронных изделий продается по 70 сантимов по сравнению с 4-6 франками в супермаркетах, где цены уже выросли в среднем на 14%.

При этом в Швейцарии наблюдается экономический подъем. По данным Государственного секретариата по экономике (SECO), ВВП вырос на 0,3% в период с апреля по июнь по сравнению с первым кварталом года. А если сравнивать с тем же кварталом предыдущего года, когда еще действовали вызванные пандемией ограничения, то ВВП вырос на целых 2,8%.

Учитывая инфляцию, рост ВВП и самый низкий уровень безработицы за последние 20 лет, Швейцарская ассоциация профсоюзов (USS) призвала к повышению зарплат. «Если мы не адаптируем заработную плату к реальности растущей стоимости жизни сейчас, имея такие вводные данные, то когда мы это сделаем?», - отметил президент USS Пьер-Ив Майяр. Профсоюзы выступают за увеличение вознаграждения работников на 4-5% в следующем году. Это включает компенсацию инфляции (от 3% до 3,5%), увеличение реальной заработной платы на 1% в связи с ростом производительности труда и наверстывание отставания в увеличении заработной платы за последние годы. «Мы просим соблюдения минимального баланса, можно даже сказать, минимального приличия», - подчеркнул Пьер-Ив Майяр.

Работодатели, в свою очередь, не против определенного увеличения зарплат, но выступают против их огульного повышения. Глава Швейцарского союза работодателей (UPS) в Романдии Марок Тадеи пояснил в комментарии RTS, что это противоречит действующей системе, которая предусматривает децентрализацию переговоров внутри филиалов и компаний.

В целом, несмотря на то, что во многих отраслях экономики ощущается нехватка рабочей силы , радикальных изменений в оплате труда в Швейцарии не произошло. Цена труда не колеблется, как цена помидора. Как поясняет RTS, между работодателями и работниками существует негласное соглашение о том, что заработная плата не должна слишком сильно колебаться: никто не хочет в одночасье потерять треть своего дохода из-за того, что его зарплата индексируется в зависимости от уровня безработицы в его секторе. Тот факт, что расчетный лист не меняется в соответствии со спросом и предложением, является гарантией как минимум того, что зарплата резко не уменьшится. Более того, переговоры между работодателем и сотрудниками не всегда ведутся на равных. Например, крупная компания может быть достаточно влиятельной в регионе, чтобы диктовать уровень зарплат. Если альтернативы нет, то работник либо соглашается, либо нет. Работодатели осторожны еще и потому, что зарплату всегда можно увеличить, а вот уменьшить ее уже сложнее. По этой причине работникам иногда проще добиться не увеличения зарплаты, а определенных льгот, например, корректировки перспективы продвижения по службе, доступа к детским яслям, оплачиваемой страховки, более гибкого рабочего графика, премий или бонусов.

Добавим, что в международном сравнении ситуация в Швейцарии не так уж и плоха. Инфляция в Еврозоне, например, составила в августе 9,1%, что является самым высоким показателем с 1999 года. В США цены выросли в июле на 8,5%, а в июне – на 9,1% (самый высокий уровень за более чем 40 лет). В середине июня Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) впервые за 15 лет неожиданно повысил ключевую процентную ставку, причем сразу на 0,50 процентных пункта. По оценкам аналитиков, Нацбанк может значительно поднять ставку снова, вероятно, уже в сентябре.