Арендная плата повысится |Les loyers vont augmenter

С сентября 2008 года арендная плата на всей территории Швейцарии устанавливается на основе единой базовой (референтной) ипотечной ставки. Ее размер зависит от рассчитываемого Нацбанком среднего значения процентных ставок по ипотечным кредитам. Когда базовая процентная ставка была введена 15 лет назад, она составляла 3,5%. С тех пор она неуклонно снижалась и с марта 2020 года находилась на отметке в 1,25%. Поскольку сейчас ипотека подорожала, базовая ипотечная ставка также выросла – с 1,25% до 1,5%. Это будет иметь прямые последствия для квартиросъемщиков.