Арендная плата повысится

Автор: Заррина Салимова, Берн, 5. 06. 2023.
Впервые за 15 лет в Швейцарии была повышена базовая процентная ставка, на основе которой рассчитывается размер платы за съемное жилье.|
Pour la première fois depuis 2008, hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail a été relevé en Suisse.
С сентября 2008 года арендная плата на всей территории Швейцарии устанавливается на основе единой базовой (референтной) ипотечной ставки. Ее размер зависит от рассчитываемого Нацбанком среднего значения процентных ставок по ипотечным кредитам. Когда базовая процентная ставка была введена 15 лет назад, она составляла 3,5%. С тех пор она неуклонно снижалась и с марта 2020 года находилась на отметке в 1,25%. Поскольку сейчас ипотека подорожала, базовая ипотечная ставка также выросла – с 1,25% до 1,5%. Это будет иметь прямые последствия для квартиросъемщиков.
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