Автор: Заррина Салимова, Берн, 6. 02. 2023.
Более сотни лекарственных средств, включая жизненно важные препараты, в настоящее время невозможно или сложно приобрести в швейцарских аптеках.|
Plus d’une centaine de médicaments, y compris des médicaments vitaux, sont actuellement indisponibles ou difficiles à obtenir dans les pharmacies suisses.
Швейцария продолжает испытывать трудности с поставками лекарств, причем в последние недели проблема еще более усугубилась и теперь затрагивает не только больницы, но также аптеки и врачебные кабинеты. Швейцарское агентство экономического снабжения (AEP) отныне оценивает ситуацию как «проблематичную», отмечая, что ему значительно труднее влиять на амбулаторный сектор, чем на больничный.
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