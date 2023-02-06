Нехватка медикаментов в Швейцарии |Pénurie de médicaments en Suisse

Швейцария продолжает испытывать трудности с поставками лекарств, причем в последние недели проблема еще более усугубилась и теперь затрагивает не только больницы, но также аптеки и врачебные кабинеты. Швейцарское агентство экономического снабжения (AEP) отныне оценивает ситуацию как «проблематичную», отмечая, что ему значительно труднее влиять на амбулаторный сектор, чем на больничный.