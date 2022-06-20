Автор: Надежда Сикорская, Берн, 20. 06. 2022.
Эхо войны на Украине докатилось до Швейцарии: танков на улицах нет, но инфляция входит уже в каждый дом.|
L’écho de la guerre en Ukraine a atteigne la Suisse : il n’y a pas de tanks dans les rues, mais l’inflation touche tous les foyers.
Две прошлые войны обошли стороной Швейцарию – охранная грамота в виде нейтрального статуса служила ей защитой. Единогласная поддержка Западом Украины и коллективное давление, оказанное им на маленькую страну, вынудило Федеральный совет присоединиться к антироссийским санкциям, вследствие чего Россия внесла Швейцарию в черный список недружественных стран. Оружие на Украину Швейцария напрямую не поставляет, поставляет гуманитарную помощь и принимает беженцев. Однако уже ясно, что война «ударит франком» по каждому швейцарскому домохозяйству, и никому это не понравится – не только цены дорожают, но и с поставками перебои, не все сектора экономики способны удовлетворить спрос и дать возможность потратить скопленные за время пандемии коронавируса средства.
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