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03.12.2023 - 15:15Скончался Леонард Джанадда

Самые востребованные профессии в Швейцарии |Les professions les plus recherchées en Suisse

Автор: , Берн, .

Фармацевтов по-прежнему не хватает. Фото: Nathaniel Yeo, Unsplash

Согласно новому исследованию Adecco и Швейцарского центра мониторинга рынка труда при Цюрихском университете, нехватка квалифицированных кадров достигла нового максимума.

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Selon une nouvelle étude réalisée par Adecco et l’Observatoire du marché de l’emploi suisse de l’Université de Zurich, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée atteint un nouveau sommet en Suisse.

Несмотря на текущий экономический спад и неоднозначные прогнозы аналитиков, дефицит работников в Швейцарии не только не уменьшился, но даже обострился, увеличившись на 24% по сравнению с предыдущим годом. В частности, в немецкоязычной Швейцарии этот показатель вырос на 28%, а в Романдии – на 14%.

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