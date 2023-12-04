Самые востребованные профессии в Швейцарии |Les professions les plus recherchées en Suisse

Несмотря на текущий экономический спад и неоднозначные прогнозы аналитиков, дефицит работников в Швейцарии не только не уменьшился, но даже обострился, увеличившись на 24% по сравнению с предыдущим годом. В частности, в немецкоязычной Швейцарии этот показатель вырос на 28%, а в Романдии – на 14%.