Рекордный дефицит специалистов в Швейцарии

В течение последних двух лет пандемия коронавируса оказывала заметное влияние на швейцарский рынок труда. Вспышка заболевания и санитарные ограничения замедлили развитие экономики в 2020 и 2021 годах. Несмотря на введение широких мер экономической поддержки, последствия были ощутимыми: уровень безработицы вырос, а число вакансий сократилось. Это привело к тому, что в 2021 году спрос на квалифицированных работников достиг минимума.

С появлением вакцин и постепенной отменой ограничений начался экономический подъем, способствовавший увеличению количества объявлений о найме. Повышенный спрос на персонал, в свою очередь, повлиял на снижение уровня безработицы. Если в сентябре 2021 года Государственный секретариат по экономике (SECO) насчитывал 120 294 безработных, то в сентябре 2022-го их число сократилось до 89 526 человек.

В результате, в этом году индекс нехватки квалифицированных работников, рассчитываемый кадровым агентством Adecco и Монитором швейцарского рынка труда при Цюрихском университете, достиг 155 пунктов – это рекордно высокий уровень. По сравнению с 2021 годом, текущий индекс выше на целых 68%. Кроме того, он превышает значение докризисного 2019 года на 21%.

Набор новых сотрудников, таким образом, становится серьезной проблемой для компаний. Нехватка кадров наиболее ярко выражена в медицинской сфере. Некоторые швейцарские больницы и клиники намеренно набирают персонал за рубежом. По данным Национального совета здравоохранения Швейцарии, уже сейчас треть медперсонала приезжает из других стран. Авторы исследования прогнозируют, что поиск медработников за рубежом будет становиться все более трудным, поскольку старение населения означает, что и в других странах растет нехватка кадров.

Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений находятся на втором месте среди представителей дефицитных профессий. Эта профессиональная группа уже несколько лет испытывает значительную нехватку квалифицированных работников, которая в этом году достигла исторического максимума.

Замыкают тройку наиболее востребованных в Швейцарии работников представители инженерно-технических специальностей. В целом, механики, математики, электрики, а также специалисты по финансам и деловому администрированию имеют хорошие стартовые условия для поиска работы.

Есть и не затронутые проблемой дефицита кадров профессиональные области. Переизбыток специалистов существует в сфере социальных наук и культуры (юристы, музееведы, социальные работники, профессиональные спортсмены или журналисты). Нет нехватки в неквалифицированных работниках на кухне, в сельском и лесном хозяйстве – в этих сферах безработных по-прежнему больше, чем вакансий. Но даже для таких сотрудников поиск работы стал проще.

Статистика также показывает, что в Швейцарии слишком много управленцев. Это объясняется тем, что данная профессиональная категория определяется очень широко, чтобы быть статистически значимой. В нее входят, например, управляющие директора и владельцы галерей. Кроме того, не все вакансии для менеджеров публикуются. Когда речь идет о замещении руководящих должностей, гораздо важнее прямые контакты.

Существует ряд профессий, где спрос и предложение уравновешивают друг друга. Это касается продаж, маркетинга и связей с общественностью, а также финансов и бухучета.

По данным исследования, даже те группы населения, которые ранее испытывали трудности с поиском работы, сейчас находятся в лучшем положении на рынке труда: безработица снизилась на четверть среди людей старше 50 лет и почти наполовину среди тех, кто долгое время находился без работы.

Любопытно, что в немецкоязычной Швейцарии нехватка квалифицированных работников наблюдается в 13 профессиональных группах, а в Романдии – только в двух (специалисты в области здравоохранения и программисты). Возможно, это связано с тем, что в начале пандемии немецкоязычный регион пережил значительно больший спад и имел, таким образом, гораздо больший потенциал для наверстывания упущенного, который сейчас проявляется в более сильном подъеме.

Низкий уровень безработицы и нехватка квалифицированных работников привели к тому, что жители Швейцарии не боятся остаться без работы. Согласно недавно опубликованному исследованию «Барометр условий труда 2022», только 11% швейцарских работников беспокоятся о потере рабочего места. При этом более 40% из них страдают от стресса. С 2016 года доля испытывающих стресс работников выросла с 37,8% до 43%. Неудивительно поэтому, что многие люди в Швейцарии хотят сменить сферу деятельности. Особенно это касается тех, кто находится в середине своей карьеры. Готовность к смене работы очень высока: около 650 000 человек заявили, что в ближайшие двенадцать месяцев они намерены перейти на другую работу из-за стресса.

Тяжелая физическая деятельность, работа при искусственном освещении, сильная иерархическая структура, а также работа в сфере здравоохранения и социальном секторе являются факторами, которые негативно влияют на удовлетворенность работников. Пол также, по-видимому, оказывает влияние: женщины в среднем имеют более низкий уровень удовлетворенности, чем мужчины. Тогда как независимость, принадлежность к руководству компании, неполный рабочий день и возможность дистанционной работы относятся к элементам, которые делают сотрудников более удовлетворенными своей работой.