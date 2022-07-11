Какие специалисты нужны в Швейцарии? |Quels métiers sont recherchés en Suisse?

Швейцарский рынок труда благополучно пережил вызванный пандемией кризис: уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня за двадцать лет. Ситуация неуклонно улучшалась на протяжении всего года. Если в середине 2021-го в качестве безработных было зарегистрировано около 132 000 человек, то к концу года - 122 000 человек. В конце июня этого года в региональных центрах занятости были зарегистрированы уже 92 511 человек, что на 5 493 меньше, чем в мае. Уровень безработицы, таким образом, составил 2%. В последний раз это показатель был ниже 2% в ноябре 2001 года.