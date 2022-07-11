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понедельник, 11 июля 2022 года   

Какие специалисты нужны в Швейцарии?|Quels métiers sont recherchés en Suisse?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 11. 07. 2022.

Программистам рады везде, не только в Швейцарии. Фото: Sector-6, Unsplash

Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.

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En raison d’un taux de chômage bas et d’un nombre élevé de postes vacants, certains secteurs de l’économie suisse sont confrontés à une pénurie de travailleurs qualifiés.

Швейцарский рынок труда благополучно пережил вызванный пандемией кризис: уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня за двадцать лет. Ситуация неуклонно улучшалась на протяжении всего года. Если в середине 2021-го в качестве безработных было зарегистрировано около 132 000 человек, то к концу года - 122 000 человек. В конце июня этого года в региональных центрах занятости были зарегистрированы уже 92 511 человек, что на 5 493 меньше, чем в мае. Уровень безработицы, таким образом, составил 2%. В последний раз это показатель был ниже 2% в ноябре 2001 года.

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