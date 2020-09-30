Репутация Конфедерации как «тихой гавани» во время пандемии только укрепилась: с начала года на счета в швейцарских банках поступили миллиарды франков. Как иронизируют журналисты, ограничения на поездки, наложенные в целях борьбы с распространением нового коронавируса, не распространяются на деньги и движение капитала – огромные суммы продолжают перемещаться в Швейцарию из разных стран.

По данным телеканала RTS, за первые шесть месяцев 2020 года приток капитала в восьми крупнейших кредитно-финансовых учреждениях Конфедерации составил более 80 млрд франков. Речь идет о UBS (20,8 млрд), Сredit Suisse (15,6), Цюрихском кантональном банке (13,6), Raiffeisen (8,5), Vontobel (7,4), Lombard Odier (6), Julius Bär (5) и UBP (3,7). В число банков, специализирующихся на управлении активами, также входят Pictet и J. Safra Sarasin, но они не публикуют данные за полгода.

Любопытно, что шесть из восьми банков сообщили о более высоком притоке капитала, чем в первом полугодии 2019 года. В частности, наиболее впечатляющие показатели опубликовали Цюрихский кантональный банк (+444%), UBP (+118%) и Raiffeisen (+73%).

Еще один интересный феномен: перемещаются не только состояния, но и богачи. В 2020 году после двухлетнего спада снова растет количество состоятельных людей, переезжающих на постоянное место жительство в Швейцарию. Несмотря на налоговую реформу, швейцарская система налогообложения все равно остается привлекательной, особенно в сравнении с другими странами. На пользу имиджу страны пошло и то, как власти справляются с эпидемией: хорошая система здравоохранения и развитая больничная инфраструктура вселяют уверенность в тех, кто хочет здесь поселиться.

Немаловажную роль играет и умение швейцарских банкиров хранить тайны. «Банковской тайны в сфере налогообложения больше нет, но обязанность сохранения конфиденциальности осталась. С точки зрения доверия международных клиентов, это по-прежнему имеет первостепенное значение. И это их привлекает!», - подчеркнул в комментарии RTS директор фонда Genève Place Financière Эдуар Кюэнде.

Откуда же поступают эти средства и кому они принадлежат? Это, в основном, международные клиенты: частные лица и компании из Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока. В целом, не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что Швейцария остается островком стабильности для состоятельных людей, а во время кризиса безопасность, спокойствие и надежность ценятся особенно высоко. Другими словами, богатые иностранцы приезжали, приезжают и будут приезжать в Конфедерацию, чтобы надежно защитить свои деньги.

Не все из этих денежных потоков, видимо, имеют прозрачное и легальное происхождение. На днях, например, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты анализа тысяч отчетов о подозрительной деятельности, направляемых в отделение финансовой полиции казначейства США (FinCEN) банками по всему миру. В подозрительных сделках, по информации ICIJ, замечены, среди прочего, Credit Suisse, UBS, Vontobel, Raiffeisen, Pictet, Julius Bär, Sarasin и Цюрихский кантональный банк. Упоминаются также многочисленные иностранные банки, расположенные в Конфедерации.

В свою очередь бывший начальник Информационного бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) Даниэль Телесклаф в недавнем интервью Tribune de Genève выразил сожаление по поводу неэффективности принимаемых в Конфедерации мер. По его словам, MROS перегружен сообщениями из банков, и лишь малая часть отмываемых средств была перехвачена: на конец 2019 года не было обработано более 6000 банковских отчетов, что соответствует потенциально незаконным активам в размере нескольких миллиардов франков.