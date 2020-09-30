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среда, 30 сентября 2020 года   

Приток капитала в швейцарские банки|Afflux de capitaux dans les banques suisses

Автор: Заррина Салимова, Берн, 30. 09. 2020. Просмотров: 516

Фото: NashaGazeta

Швейцария остается «гаванью стабильности» даже во время санитарного кризиса: по данным RTS, в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.

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Durant la crise sanitaire la Suisse reste le «havre de stabilité». Selon une recherche de la RTS, huit des plus grandes banques de la Confédération ont accueilli au total plus de 80 milliards de francs de fonds nets au premier semestre 2020.

Репутация Конфедерации как «тихой гавани» во время пандемии только укрепилась: с начала года на счета в швейцарских банках поступили миллиарды франков. Как иронизируют журналисты, ограничения на поездки, наложенные в целях борьбы с распространением нового коронавируса, не распространяются на деньги и движение капитала – огромные суммы продолжают перемещаться в Швейцарию из разных стран.

По данным телеканала RTS, за первые шесть месяцев 2020 года приток капитала в восьми крупнейших кредитно-финансовых учреждениях Конфедерации составил более 80 млрд франков. Речь идет о UBS (20,8 млрд), Сredit Suisse (15,6), Цюрихском кантональном банке (13,6), Raiffeisen (8,5), Vontobel (7,4), Lombard Odier (6), Julius Bär (5) и UBP (3,7). В число банков, специализирующихся на управлении активами, также входят Pictet и J. Safra Sarasin, но они не публикуют данные за полгода.

Любопытно, что шесть из восьми банков сообщили о более высоком притоке капитала, чем в первом полугодии 2019 года. В частности, наиболее впечатляющие показатели опубликовали Цюрихский кантональный банк (+444%), UBP (+118%) и Raiffeisen (+73%).

Еще один интересный феномен: перемещаются не только состояния, но и богачи. В 2020 году после двухлетнего спада снова растет количество состоятельных людей, переезжающих на постоянное место жительство в Швейцарию. Несмотря на налоговую реформу, швейцарская система налогообложения все равно остается привлекательной, особенно в сравнении с другими странами. На пользу имиджу страны пошло и то, как власти справляются с эпидемией: хорошая система здравоохранения и развитая больничная инфраструктура вселяют уверенность в тех, кто хочет здесь поселиться.

Немаловажную роль играет и умение швейцарских банкиров хранить тайны. «Банковской тайны в сфере налогообложения больше нет, но обязанность сохранения конфиденциальности осталась. С точки зрения доверия международных клиентов, это по-прежнему имеет первостепенное значение. И это их привлекает!», - подчеркнул в комментарии RTS директор фонда Genève Place Financière Эдуар Кюэнде.

Откуда же поступают эти средства и кому они принадлежат? Это, в основном, международные клиенты: частные лица и компании из Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока. В целом, не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что Швейцария остается островком стабильности для состоятельных людей, а во время кризиса безопасность, спокойствие и надежность ценятся особенно высоко. Другими словами, богатые иностранцы приезжали, приезжают и будут приезжать в Конфедерацию, чтобы надежно защитить свои деньги.

Не все из этих денежных потоков, видимо, имеют прозрачное и легальное происхождение. На днях, например, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты анализа тысяч отчетов о подозрительной деятельности, направляемых в отделение финансовой полиции казначейства США (FinCEN) банками по всему миру. В подозрительных сделках, по информации ICIJ, замечены, среди прочего, Credit Suisse, UBS, Vontobel, Raiffeisen, Pictet, Julius Bär, Sarasin и Цюрихский кантональный банк. Упоминаются также многочисленные иностранные банки, расположенные в Конфедерации.

В свою очередь бывший начальник Информационного бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) Даниэль Телесклаф в недавнем интервью Tribune de Genève выразил сожаление по поводу неэффективности принимаемых в Конфедерации мер. По его словам, MROS перегружен сообщениями из банков, и лишь малая часть отмываемых средств была перехвачена: на конец 2019 года не было обработано более 6000 банковских отчетов, что соответствует потенциально незаконным активам в размере нескольких миллиардов франков.

 

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