Почему Credit Suisse потерпел крах? |Pourquoi Credit Suisse a-t-il chuté?

Главный редактор немецкоязычного швейцарского издания Bilanz Дирк Шютц, известный своими емкими и хлесткими комментариями, решил пролить свет на то, что произошло с некогда вторым крупнейшим банком страны. По оценкам журналиста, судьба Credit Suisse (CS) была предрешена задолго до драматических событий марта 2023 года – хронике последних месяцев существования банка посвящена его книга «Too Close To The Wind (Why Credit Suisse Had To Go Down)».