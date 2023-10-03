Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 03.10.2023.
Ответ на этот вопрос содержится в новой книге швейцарского журналиста Дирка Шютца.|
La réponse à cette question est contenue dans un nouveau livre du journaliste suisse Dirk Schütz.
Главный редактор немецкоязычного швейцарского издания Bilanz Дирк Шютц, известный своими емкими и хлесткими комментариями, решил пролить свет на то, что произошло с некогда вторым крупнейшим банком страны. По оценкам журналиста, судьба Credit Suisse (CS) была предрешена задолго до драматических событий марта 2023 года – хронике последних месяцев существования банка посвящена его книга «Too Close To The Wind (Why Credit Suisse Had To Go Down)».
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