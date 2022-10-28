Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 28. 10. 2022.
Второй крупнейший банк Швейцарии объявил о плане восстановления, включающем радикальную реструктуризацию, снижение расходов и сокращение рабочих мест.|
La deuxième plus grande banque de Suisse a annoncé un plan de relance qui comprend une restructuration radicale, une réduction de coûts et une suppression de postes.
Слежки, подозрения в пособничестве уклонению от уплаты налогов, управление состояниями предположительно сомнительного происхождения, многомиллионные штрафы, разоблачения, череда отставок, крах американского хедж-фонда Archegos, ликвидация фондов обанкротившейся британской факторинговой компании Greensill – последние несколько лет Credit Suisse погряз в скандалах и затруднительных ситуациях, отрицательно влияющих на его репутацию. Финансовые показатели также не радуют: вчера банк отчитался – в четвертый раз подряд – о квартальных убытках, размер которых достиг 4 млрд франков. Это значительно превышает прогнозы аналитиков, которые ожидали, что средние потери составят 602 млн франков. Выход из такой драматической ситуации может быть только один – полная реорганизация.
Согласно представленному руководством банка плану, Credit Suisse намерен сократить свои расходы на 15% (или 2,5 млрд франков, причем 1,2 млрд франков из этой суммы должны быть сэкономлены уже в следующем году). Цель – достичь положения, при котором ежегодные операционные траты к 2025 году составляли бы примерно 14,5 млрд франков.
Эти меры экономии окажут влияние на численность сотрудников. Банк планирует сократить штат на 9 000 человек к третьему кварталу 2025 года. Расходы на консультантов будут уменьшены на 50%, а на субподрядчиков – на 30%. Сокращение персонала в основном коснется сотрудников в Швейцарии. В ответ на вопрос информационного агентства Keystone-SDA банк не захотел раскрывать точные цифры. Однако, по имеющимся данным, будет затронуто около 2 000 рабочих мест. «В Швейцарии у нас работают 16 000 сотрудников. В течение следующих трех лет мы сократим это число примерно до 14 000. Мы сделаем это, в первую очередь, за счет естественных колебаний, а также позволим сотрудникам искать новые должности в компании», - заверил в интервью SRF председатель Совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн. Швейцарская ассоциация сотрудников потребовала принять меры, чтобы сокращение рабочих мест прошло с наименьшим ущербом. По мнению аналитиков, тот факт, что дело дошло до увольнений, говорит о том, что руководство Credit Suisse слишком долго ждало, прежде чем пойти на решительные меры, поэтому сейчас ему приходится принимать болезненные решения.
Что касается инвестиционного подразделения, то Credit Suisse хочет продать значительную долю в области «Securitized Products» консорциуму в составе частной инвестиционной компании Apollo. В результате у банка останется лишь относительно небольшой инвестиционный отдел. Вновь созданное отделение CS First Boston, охватывающее рынки капитала и консультационную деятельность, будет действовать самостоятельно. В целом, новые меры должны позволить сократить рискованные активы на 40% в течение трех лет. «Это будет очень масштабное переориентирование, в ходе которого мы сосредоточимся только на тех областях инвестиционно-банковской деятельности, которые необходимы для нашего швейцарского бизнеса и управления состояниями», - добавил Аксель Леманн.
Объявлены и кадровые перестановки на высшем уровне. Начальник инвестиционного отдела Кристиан Майсснер покидает банк. Майкл Кляйн выйдет из Совета директоров, чтобы возглавить независимое подразделение CS First Boston. В течение переходного периода Дэвид Миллер будет исполнять обязанности глобального руководителя отдела инвестиционно-банковских услуг и рынков капитала.
Что касается перспектив, то сложные рыночные условия, скорее всего, сохранятся: банк предупреждает о возможных новых убытках. После объявления новой стратегии Credit Suisse его акции упали, но Аксель Леманн полагает, что в будущем акционеры выиграют, потому что у банка есть четкая стратегия, основанная на менее рискованном бизнесе. «При той низкой цене акций, которую мы имеем, я предполагаю, что мы можем ожидать, что со временем она будет постепенно расти», - добавил он. По оценкам экспертов, своими действиями руководство банка хочет подать сигнал о том, что оно серьезно относится к реорганизации и намерено восстановить доверие среди клиентов, инвесторов и сотрудников. Очевидно, что на это потребуется время.
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