Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 22. 02. 2022.
Журналисты-расследователи выяснили, что один из крупнейших швейцарских банков на протяжении десятилетий мог хранить миллиардные состояния криминального или незаконного происхождения. В досье «Секреты Credit Suisse» фигурируют и «наши» имена, привлекшие особое внимание редакции.|
Des journalistes d’investigation ont découvert que l’une des plus grandes banques suisses pourrait avoir hébergé pendant des décennies des milliards de francs d’origine criminelle ou illégale. Le dossier «Suisse Secrets» comprend également «nos noms».
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