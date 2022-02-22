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19.02.2022 - 19:39Lufthansа и SWISS приостанавливают полеты на Украину

«Секреты Credit Suisse»|«Suisse Secrets»

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 22. 02. 2022.

Здание Credit Suisse на Парадеплац в Цюрихе. Фото: Nashagazeta.ch

Журналисты-расследователи выяснили, что один из крупнейших швейцарских банков на протяжении десятилетий мог хранить миллиардные состояния криминального или незаконного происхождения. В досье «Секреты Credit Suisse» фигурируют и «наши» имена, привлекшие особое внимание редакции. 

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Des journalistes d’investigation ont découvert que l’une des plus grandes banques suisses pourrait avoir hébergé pendant des décennies des milliards de francs d’origine criminelle ou illégale. Le dossier «Suisse Secrets» comprend également «nos noms».

Последние несколько лет можно назвать турбулентным периодом в истории Credit Suisse (CS) – один скандал сменяется другим. Так, в 2019 году разгорелась шпионская история: Икбал Хан, бывший сотрудник CS, перешедший в UBS, обвинил руководство CS в слежке за собой. На фоне последовавших разбирательств тогдашний президент CS Тиджан Тиам

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