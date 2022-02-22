«Секреты Credit Suisse» |«Suisse Secrets»

Последние несколько лет можно назвать турбулентным периодом в истории Credit Suisse (CS) – один скандал сменяется другим. Так, в 2019 году разгорелась шпионская история: Икбал Хан, бывший сотрудник CS, перешедший в UBS, обвинил руководство CS в слежке за собой. На фоне последовавших разбирательств тогдашний президент CS Тиджан Тиам