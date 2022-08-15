К сожалению, одно из главных финансовых учреждений Швейцарии вновь привлекло к себе внимание прессы не позитивными новостями. В начале года Наша Газета рассказывала о скандале, получившем название «Секреты Credit Suisse» - тогда стало известно, что на протяжении десятилетий банк мог хранить миллиардные состояния криминального или незаконного происхождения. Потеря лица неизбежно повлекла за собой падение цены на акции банка, что, разумеется, не радует их владельцев, как и новость о том, что за второй триместр 2022 года Credit Suisse потерял 1,6 млрд франков, доведя общую сумму потерь за последние девять месяцев до 4 млрд.

,

UBS

«Uli das Messer»

, то есть «Ули

–

нож

» (

по-русски «топор» звучал бы еще убедительнее

!),

которое, он судя по всему, оправдывает

.

1

Bloomberg,

.

.

Так жить дальше было нельзя, и банкза 18 месяцев полностью поменявший все руководство, сделал последнюю перестановку: с 1 августа им руководит сменивший Томаса Готтстейна на посту генерального директора 59-летний Ульрих Кёрнер, обладатель швейцарского и немецкого паспортов и докторской степени, полученной в Университете Санкт-Галлена. Коллеги описывают его, как умного профессионала, хорошо владеющего текущими досье, но лишенного обаяния и слабого в коммуникации. Во время работы вгосподин Кёрнер получил прозвищеОбъявленная им стратегия направлена на сокращение ежегодных расходов с7 до 15,5 млрд франков и на концентрацию деятельности на управлении капиталами, а не инвестициями. Изначально говорилось, что экономия будет достигнута благодаря нумеризации, но теперь, с подачи американского новостного агентствав прессу просочилась информация, что полетят головы. И в больших количествахРечь идет о сокращении нескольких тысяч постов в течение ближайших нескольких лет

Волна сокращений накроет все географические зоны, где находятся филиалы банка, насчитывающего сегодня чуть более 50 тысяч сотрудников.

Bloomberg ссылается на несколько анонимных источников и подчеркивает, что никакие решения пока не приняты – план выхода из кризиса должен быть доработан в течение двух месяцев. Руководство банка заявляет, что никаких кардинальных новостей не стоит ждать до публикации, в октябре, результатов третьего триместра, а все остальное – не более, чем домыслы. Однако все знают про причинно-следственную связь огня и дыма, а некоторые помнят, что последняя серьезная реструктуризация Credit Suisse, затеянная в 2016 году его тогдашним руководителем Тиджаном Тьямом, обернулась сокращением 6000 рабочих мест.

Наши читатели среди сотрудников банка надеются, что занесенный над их головами Дамоклов меч на них все же не опустится, и что приход к руководству опытного технократа позволит стабилизировать ситуацию внутри банка и успокоить волнующихся клиентов. Если ему это удастся, но отсутствие харизмы господину Кёрнеру простят.