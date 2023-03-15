Черный понедельник на финансовых рынках |Lundi noir sur les marchés financiers

Новая встряска на фондовых рынках связана с крахом американского Silicon Valley Bank (SVB) и опасениями по поводу возникновения цепной реакции, как во время финансового кризиса 2008 года. Как поясняют эксперты, банк владел большим количеством государственных и других облигаций. Эти ценные бумаги приносят стабильный процент в течение определенного срока – если сохранять их до погашения. Но SVB был вынужден их продать, потому что его клиентам нужны были наличные. Поскольку процентные ставки в последнее время резко выросли, облигации сильно потеряли в цене. По этой причине банк получил за них гораздо меньше, чем рассчитывал, и у него в буквальном смысле закончились средства. По мнению аналитиков, речь идет о случае управленческого провала, который объясняется спецификой банка, имевшего очень специализированную и одностороннюю клиентуру: SVB выбирали технологические стартапы и компании.