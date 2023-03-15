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Черный понедельник на финансовых рынках |Lundi noir sur les marchés financiers

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 15. 03. 2023.

На Парадеплац в Цюрихе расположены штаб-квартиры двух крупнейших швейцарских банков – UBS и Credit Suisse. Фото: Nashagazeta.ch

Банкротство американского банка Silicon Valley Bank вызвало потрясения на европейских и швейцарских фондовых рынках.

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La faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis a secoué les marchés boursiers européens et suisses.

Новая встряска на фондовых рынках связана с крахом американского Silicon Valley Bank (SVB) и опасениями по поводу возникновения цепной реакции, как во время финансового кризиса 2008 года. Как поясняют эксперты, банк владел большим количеством государственных и других облигаций. Эти ценные бумаги приносят стабильный процент в течение определенного срока – если сохранять их до погашения. Но SVB был вынужден их продать, потому что его клиентам нужны были наличные. Поскольку процентные ставки в последнее время резко выросли, облигации сильно потеряли в цене. По этой причине банк получил за них гораздо меньше, чем рассчитывал, и у него в буквальном смысле закончились средства. По мнению аналитиков, речь идет о случае управленческого провала, который объясняется спецификой банка, имевшего очень специализированную и одностороннюю клиентуру: SVB выбирали технологические стартапы и компании.

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