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понедельник, 29 апреля 2024 года   

Нужны ли Нацбанку изменения? |La Banque nationale a-t-elle besoin de changements?

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

За что Национальный банк Швейцарии подвергается критике? И как его руководство на нее отвечает?

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Pourquoi la Banque nationale suisse est-elle critiquée? Et comment sa direction réagit-elle?

Борьба с инфляцией, крах Credit Suisse, растущий франк, повышение процентных ставок – прошедший год оказался сложным для Национального банка Швейцарии (BNS/SNB), что сказалось на его результатах. Учреждение, отвечающее за денежно-кредитную политику страны, зарегистрировало в 2023-м убытки в размере 3,2 млрд франков, оставив кантоны и Конфедерацию без дивидендов. В этом году ситуация, очевидно, улучшается. В конце марта BNS/SNB неожиданно понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 1,5%, став первым центральным банком, начавшим этот процесс. А в прошлый четверг Нацбанк сообщил о прибыли в размере 58,8 млрд франков за первый квартал 2024 года. Рекордный результат объясняется валютными позициями, которые принесли 52,4 млрд франков: с начала года франк упал по отношению к другим валютам, причем эта тенденция усилилась после снижения ключевой ставки. Эксперты предупреждают, что радоваться рано: в первом квартале прошлого года учреждение также получило прибыль в размере 27 млрд, а затем закончило год с дефицитом.

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национальный банк швейцарии. прибыль национального банка швейцарии
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