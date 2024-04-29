Автор: Заррина Салимова, Берн, 29.04.2024.
За что Национальный банк Швейцарии подвергается критике? И как его руководство на нее отвечает?|
Pourquoi la Banque nationale suisse est-elle critiquée? Et comment sa direction réagit-elle?
Борьба с инфляцией, крах Credit Suisse, растущий франк, повышение процентных ставок – прошедший год оказался сложным для Национального банка Швейцарии (BNS/SNB), что сказалось на его результатах. Учреждение, отвечающее за денежно-кредитную политику страны, зарегистрировало в 2023-м убытки в размере 3,2 млрд франков, оставив кантоны и Конфедерацию без дивидендов. В этом году ситуация, очевидно, улучшается. В конце марта BNS/SNB неожиданно понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 1,5%, став первым центральным банком, начавшим этот процесс. А в прошлый четверг Нацбанк сообщил о прибыли в размере 58,8 млрд франков за первый квартал 2024 года. Рекордный результат объясняется валютными позициями, которые принесли 52,4 млрд франков: с начала года франк упал по отношению к другим валютам, причем эта тенденция усилилась после снижения ключевой ставки. Эксперты предупреждают, что радоваться рано: в первом квартале прошлого года учреждение также получило прибыль в размере 27 млрд, а затем закончило год с дефицитом.
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