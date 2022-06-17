Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 06. 2022.
Чтобы противостоять инфляции, Швейцарский национальный банк (ШНБ) решил ужесточить денежно-кредитную политику, увеличив ключевую процентную ставку с -0,75% до -0,25%.|
La Banque nationale suisse (BNS) resserre sa politique monétaire en relevant d’un demipoint, à −0,25%, afin de contrer la pression inflationniste accrue.
В четверг стало известно, что ШНБ – неожиданно и впервые за 15 лет – повысил ключевую процентную ставку. Увеличение оказалось значительным и составило целых 50 базисных пунктов, хотя сама ключевая ставка пока все равно остается отрицательной на уровне -0,25%. Решение вступило в силу сегодня.
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