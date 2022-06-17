Нацбанк поднял ключевую процентную ставку впервые за 15 лет |La Banque nationale relève son taux directeur pour la première fois depuis quinze ans

В четверг стало известно, что ШНБ – неожиданно и впервые за 15 лет – повысил ключевую процентную ставку. Увеличение оказалось значительным и составило целых 50 базисных пунктов, хотя сама ключевая ставка пока все равно остается отрицательной на уровне -0,25%. Решение вступило в силу сегодня.