Швейцарский национальный банк (BNS/SNB) в третий раз с начала года увеличил ключевую процентную ставку – с 0,5% до 1%. Ужесточение кредитно-денежной политики связано с растущими ценами. Уровень инфляции в Швейцарии снизился с 3,3% в сентябре до 3% в октябре и ноябре, в основном за счет снижения цен на нефтепродукты. Однако ускорение роста цен все еще значительно превышает целевой диапазон Нацбанка, установленный на уровне от 0% до 2%. По прогнозам экономистов, инфляция в этом году составит 2,9% (в предыдущих оценках – 3%), в 2023-м она снизится до 2,4%, а в 2024-м – до 1,8%. Без повышения процентных ставок прогноз инфляции был бы еще выше в среднесрочной перспективе. Существует риск того, что инфляция в Швейцарии останется относительно высокой в среднесрочной перспективе из-за роста заработной платы, который в свою очередь приведет к росту цен. Убытки BNS/SNB за первые девять месяцев этого года составили 140 млрд франков: скорее всего, распределения прибыли между Конфедерацией и кантонами не будет.

Решение Нацбанка должно противодействовать усилению инфляционного давления и распространению инфляции на другие товары и услуги: повышение процентной ставки делает кредиты более дорогими, что замедляет спрос. Более того, высокие ставки увеличивают привлекательность сбережений. Дело в том, что в последние годы хранить деньги на сберегательных счетах было невыгодно. Процентные ставки были низкими или даже отрицательными, поэтому частные лица и компании изымали крупные банкноты номиналом 1000 и 200 франков и хранили их у себя. Сейчас же наметилась другая тенденция. По данным Нацбанка, в июне 2022 года в обращении находились швейцарские банкноты на сумму 91 миллиард франков, тогда как к октябрю банкнотный оборот сократился на целых десять миллиардов. Это свидетельствует о том, что средства больше не хранят под подушкой, а кладут их на банковские счета. Многие банки уже объявили о дальнейшем увеличении процентов по вкладам на следующий год.

Повышение ставки Нацбанка не оказывает прямого влияния на арендную плату, так как она рассчитывается на основе референтной процентной ставки. В настоящее время этот показатель составляет 1,25%. Эксперты ожидают, что Федеральное ведомство по жилищному строительству может повысить референтную ставку на 0,25 процентных пункта в июне или сентябре 2023 года. После этого арендодатели в некоторых случаях получат право повысить арендную плату. Что касается домовладельцев, то с начала года процентные ставки по ипотечным кредитам выросли с чуть менее 1% до почти 3%, достигнув пика в октябре. С тех пор они снова снизились и в настоящее время составляют около 2,4%, что можно рассматривать как признак уверенности рынка в том, что Нацбанк возьмет инфляцию под контроль. Эксперты ожидают, что ставки по ипотечным кредитам установятся примерно на этом уровне при условии, что инфляция не будет внезапно снова расти.

Добавим, что ситуация в Швейцарии складывается намного менее драматично, чем в других странах. Для сравнения: в ноябре инфляция составила 10% в еврозоне и 7,1% в США. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк также объявили на прошлой неделе о повышении ключевых ставок – до 4,25%-4,50% и 2,5% соответственно. А Британский центральный банк уже девять раз подряд повышал свою ключевую процентную ставку, то есть чаще, чем любой другой центральный банк. Увеличение ставок в Швейцарии, США, ЕС и Великобритании на этот раз было относительно небольшим, но сам факт говорит о том, что инфляцию еще нигде не удалось победить, а это значит, что ситуация остается неустойчивой. Главы всех четырех центральных банков подчеркнули, что, скорее всего, последует дальнейшее повышение процентных ставок.