Сюрприз от Нацбанка |Surprise de la Banque nationale

После пяти ужесточений денежно-кредитной политики, в результате которых ключевая ставка поднялась с -0,75% до +1,75%, BNS/SNB решил понизить ее на 0,25 пункта до 1,5%. Для многих это стало сюрпризом: аналитики ожидали снижения ставки не раньше июня.