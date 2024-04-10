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суббота, 13 апреля 2024 года   

Бабушки против Швейцарии – 1:0 |Des grands-mères contre la Suisse – 1:0

Автор: , Страсбург-Берн, .

Оглашение приговора в Страсбурге. Фото: Echr

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес историческое решение, осудив Швейцарию за бездействие в области защиты климата. Иск был подан ассоциацией швейцарских пенсионерок-экоактивисток, средний возраст которых составляет 73 года.

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La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de Strasbourg a rendu un jugement historique condamnant la Suisse pour son inaction climatique. La plainte a été portée par une association d’éco-activistes retraitées suisses, dont la moyenne d’âge est de 73 ans.

Швейцария нарушила права человека в области климата – к такому выводу пришли страсбургские судьи, удовлетворившие жалобу организации «Пожилые женщины за климат» (фр. Aînées pour le climat, нем. Klimaseniorinnen), осуждавшей «неспособность швейцарских властей смягчить последствия изменения климата, которые оказывают негативное влияние на условия жизни и здоровье». Швейцария должна выплатить ассоциации 80 000 евро за судебные издержки. Речь идет о первом в истории приговоре, вынесенном ЕСПЧ в отношении государства за отсутствие инициатив по борьбе с изменением климата.

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изменения климата
защита климата
экология
Европейский суд по правам человека
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