Бабушки против Швейцарии – 1:0 |Des grands-mères contre la Suisse – 1:0

Швейцария нарушила права человека в области климата – к такому выводу пришли страсбургские судьи, удовлетворившие жалобу организации «Пожилые женщины за климат» (фр. Aînées pour le climat, нем. Klimaseniorinnen), осуждавшей «неспособность швейцарских властей смягчить последствия изменения климата, которые оказывают негативное влияние на условия жизни и здоровье». Швейцария должна выплатить ассоциации 80 000 евро за судебные издержки. Речь идет о первом в истории приговоре, вынесенном ЕСПЧ в отношении государства за отсутствие инициатив по борьбе с изменением климата.