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четверг, 13 июля 2023 года   

Инфляция замедляется, но цены не падают |L’inflation ralentit, mais les prix ne baissent pas

Автор: , Берн, .

Фото: Maria Lin Kim, Unsplash

…а швейцарские профсоюзы снова требуют индексации зарплат.

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...et les syndicats suisses réclament à nouveau une hausse des salaires.

Впервые с января 2022 года уровень инфляции в Швейцарии опустился ниже 2%, составив в июне 1,7%. На замедление инфляции повлияло, прежде всего, снижение цен на нефть.

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