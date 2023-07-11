Автор: Заррина Салимова, Берн, 11.07.2023.
…а швейцарские профсоюзы снова требуют индексации зарплат.|
...et les syndicats suisses réclament à nouveau une hausse des salaires.
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