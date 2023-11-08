Парадокс Нацбанка Швейцарии |Le paradoxe de la BNS

На прошлой неделе Нацбанк объявил об убытках в размере 12 млрд франков в третьем квартале 2023 года, что привело к сокращению его прибыли за девять месяцев до 1,7 млрд франков.