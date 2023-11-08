Автор: Заррина Салимова, Берн, 08.11.2023.
Швейцарский национальный банк (BNS/SNB) продолжает выплачивать проценты коммерческим кредитно-финансовым учреждениям, в то время как кантоны и Конфедерация рискуют остаться без дивидендов.|
La Banque nationale suisse (BNS) continue de verser des intérêts aux banques et risque en même temps de laisser les cantons et la Confédération sans dividendes.
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Zarrina Salimova ноября 08, 2023
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