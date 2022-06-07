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вторник, 7 июня 2022 года   

Как бороться с инфляцией?|Comment combattre l’inflation ?

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 7. 06. 2022.

"Ветер, ветер, ты могуч"... Природа нам поможет? (DR)

Политические партии Швейцарии предлагают разные варианты, которые в целом сводятся к двум путям: снижение налогов и «федеральный чек». 

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Les partis politiques suisses proposent des diverses solutions qui, en gros, se réduisent à deux options : baisse d’impôts ou le « cheque fédéral ». 

Уровень инфляции достиг в Швейцарии в мае 2,9% (0,7% за месяц) – такого здесь не видели за последние 14 лет. Как известно, беда не приходит одна: к этой печальной новости на прошлой неделе добавилась другая – за последний год реальные зарплаты снизились на 0,8%. Это значит, что даже маленькие радости жизни станут для кого-то роскошью, порой недоступной. 

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