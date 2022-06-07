Как бороться с инфляцией? |Comment combattre l’inflation ?

Уровень инфляции достиг в Швейцарии в мае 2,9% (0,7% за месяц) – такого здесь не видели за последние 14 лет. Как известно, беда не приходит одна: к этой печальной новости на прошлой неделе добавилась другая – за последний год реальные зарплаты снизились на 0,8%. Это значит, что даже маленькие радости жизни станут для кого-то роскошью, порой недоступной.