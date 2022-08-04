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пятница, 5 августа 2022 года   

Когда Нацбанк несет убытки|Lorsque la Banque nationale subit des pertes

Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 08. 2022.

Здание Нацбанка в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

В первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?

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La Banque nationale suisse (BNS) enregistre une perte de 95,2 milliards de francs au premier semestre 2022. Qu’est-ce que cela signifie pour la Confédération et les cantons?

Отчетность Нацбанка Швейцарии за первое полугодие этого года вызвала обеспокоенность у экономистов и властей: зарегистрированные убытки поставили под сомнение выплату ежегодных дивидендов кантонам и Конфедерации. Напомним, что в первом квартале 2022 года BNS сообщил о потерях в размере 32,8 млрд франков. Во втором квартале ситуация ухудшилась – убытки выросли до 62,4 млрд франков. Таким образом, в общей сложности в период с января по июнь убытки составили 95,2 млрд франков.

Отрицательные показатели не стали полной неожиданностью – потери фигурировали в аналитических прогнозах, однако их размер оказался выше, чем предполагали экономисты. В целом, это крупнейший убыток за более чем столетнюю историю BNS.

Основной причиной такого развития событий стало ослабление международных финансовых рынков. В частности, валютные позиции дали минус в размере 97,4 млрд, хотя на национальной валюте BNS заработал 35,1 млн франк. Акции и ценные бумаги принесли убытки в размере 48,7 млрд франков, а долевые инструменты – 44 млрд франков. Потери от курсовой разницы составили 10,3 млрд. Часть убытков была компенсирована за счет отрицательных процентных ставок. Активы в золоте, которые остались неизменными в количественном выражении, принесли 2,4 млрд прибыли. При этом цена за килограмм золота выросла с 53 548 франков в конце 2021-го до 55 836 франков в конце июня 2022-го.

Стоит учитывать, что при огромных резервах, составляющих в настоящее время около 1000 млрд франков, даже самые незначительные колебания на рынках приводят к получению большой прибыли или крупных убытков для банка. Как подчеркивается в коммюнике BNS, показатели зависят от развития ситуации на рынках золота, иностранной валюты и капитала. По этой причине сильные колебания – это норма, а делать выводы из промежуточного результата за полугодие можно лишь в ограниченной степени.

Подобные заявления, впрочем, не добавили оптимизма властям. Дело в том, что BNS каждый год совершает выплаты кантонам и Конфедерации. Распределение средств происходит при наличии минимальной прибыли в размере 2 млрд франков. Кроме того, возможны четыре дополнительных выплаты по 1 млрд, если прибыль BNS достигнет 10, 20, 30 или 40 млрд франков. В прошлом году была выплачена сумма в размере 6 млрд франков, одна треть которой была направлена Конфедерации, а две трети – кантонам.

На данный момент нельзя с уверенностью сказать, как результаты BNS повлияют на распределение средств между Конфедерацией и кантонами, поскольку это зависит исключительно от годовой отчетности и балансовой прибыли на конец года. Резерв распределения в настоящее время составляет 102 млрд франков. Однако если во второй половине года финансовые рынки не восстановятся, то размер дивидендов существенно сократится, а в худшем случае их выплата окажется под серьезной угрозой. По мнению аналитиков UBS, Нацбанк будет вынужден отказаться от распределения прибыли при годовом чистом убытке в размере 93 млрд франков.

Представители Конференции кантональных финансовых директоров заявили, что отрицательный результат был, к сожалению, предсказуем в связи с нынешними потрясениями на финансовых рынках, а дивиденды BNS не могут быть чем-то само собой разумеющимся. Глава финансового департамента кантона Во Валери Диттли отметила, например, в комментарии RTS, что Лозанна всегда придерживалась осторожного подхода к включению прибыли BNS в кантональный бюджет, понимая, что опасно рассчитывать на средства, которые невозможно непосредственно контролировать. Однако неизвестно, придерживаются ли другие кантональные власти такой же стратегии, как и кантон Во, который может похвастаться положительным балансом на протяжении 17 лет.

 

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