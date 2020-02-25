Автор: Лейла Бабаева, Берн-Цюрих, 25. 02. 2020. Просмотров: 283
Многие подозрительные транзакции совершались для клиентов, замешанных в делах о предполагаемой коррупции в государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA), подчеркивается в коммюнике FINMA. Согласно предписанию регулятора, банк должен принять все надлежащие меры для исправления ситуации, наблюдать за этим процессом будет независимый эксперт.
В ходе расследования сотрудники FINMA пришли к выводу, что Julius Bär собирал недостаточно информации о своих клиентах: в проверенных документах часто нет данных о происхождении средств, о причинах, которые побудили клиентов выбрать именно это кредитно-финансовое учреждение, а также о характере операций, которые они намеревались осуществлять. Добавим, что один из крупнейших банков Швейцарии не всегда в полной мере анализировал транзакции своих клиентов. Например, в 2014 году Julius Bär позволил клиенту из Венесуэлы перевести 70 млн долларов, несмотря на полученную ранее информацию о том, что этот человек обвиняется в коррупции. В 2017 году по запросу этого же клиента были переведены несколько миллионов долларов для оплаты консультаций, характер которых не уточнялся.
Критику финансового регулятора вызвали также особенности выплаты вознаграждений. Например, в 2016-2017 гг. один из консультантов, занимавшийся клиентами из Венесуэлы, получил несколько миллионов франков в качестве вознаграждения. В то же время банк передал сведения о ряде своих клиентов, подозревавшихся в коррупции, в Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS). В некоторых случаях банку было известно о том, что часть транзакций может быть связана с незаконной деятельностью, но информация об этом не была обработана соответствующими отделами. Любопытно, что Julius Bär не сразу предоставил FINMA полные данные о деловых отношениях с клиентами, связанными с PDVSA.
FINMA отмечает, что банк уже принял некоторые меры, необходимые для ужесточения контроля за отмыванием денег, и приводит в своем коммюнике ряд предписаний:
- разработать процесс выявления консультантов, в клиентском портфеле которых есть элементы, сопряженные с повышенным риском отмывания денег;
- ввести политику выплаты вознаграждений, не допускающую стремления к получению как можно большей прибыли за счет рискованных решений и недостаточного соблюдения соответствующих норм;
- создать комитет, занимающийся вопросами комплаенс.
Кроме того, банк должен внести изменения в свою политику найма сотрудников, консультирующих клиентов, а также в правила выплаты вознаграждений. Кредитно-финансовому учреждению запрещено совершать транзакции (например, покупать большие компании), которые могут стать причиной роста операционного риска, пока в самом Julius Bär не будет наведен порядок.
Отметим, что Julius Bär – не единственный банк, деятельность которого FINMA подвергла критике. Наша Газета рассказывала о том, что ранее финансовый регулятор обнаружил нарушения в борьбе с отмыванием денег у Credit Suisse. Более того, швейцарские банки оказались замешаны в скандалах вокруг «Панамских документов», бразильской нефтегазовой компании Petrobras и т.д. В интервью журналу Bilan бывший прокурор кантона Тичино Паоло Бернаскони подчеркнул, что события последних пяти лет указывают на недостаточную бдительность банковских сотрудников в сфере борьбы с отмыванием денег. Профессор правоведения Лозаннского университета и адвокат, специализирующийся на банковском праве, Карло Ломбардини напомнил о том, что при возникновении подозрений банк должен иметь смелость порвать отношения с клиентом.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
Оливковое масло не экстра-классаНекоммерческая организация International Olive Foundation (IOF) проверила качество и подлинность оливковых масел категории «Extra Virgin», продаваемых в швейцарских магазинах. Результаты оказались неутешительными.
Экономика люкса: кто сегодня покупает предметы роскоши?Банхофштрассе в Цюрихе или рю дю Рон в Женеве – одни из самых дорогих торговых улиц Европы, хотя в мировом масштабе они уступают Нью-Йорку, Лондону и Гонконгу. Швейцарцы лидируют по многим позициям: прямая демократия, железнодорожное сообщение, сыры. Но особым спросом пользуется швейцарский люкс. Наша Газета разбирается, чем люкс отличается от моды, и кто теперь скупает швейцарские бренды.
Где лучше всего растить детей?Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.
«Последняя тайна советской литературы»: Александр Эткинд о Всеволоде ИвановеВ конце марта Александр Эткинд, профессор Европейского университетского института во Флоренции и один из самых читаемых современных историков русской культуры, был гостем швейцарских университетов.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
Добавить комментарий