Многие подозрительные транзакции совершались для клиентов, замешанных в делах о предполагаемой коррупции в государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA), подчеркивается в коммюнике FINMA. Согласно предписанию регулятора, банк должен принять все надлежащие меры для исправления ситуации, наблюдать за этим процессом будет независимый эксперт.



В ходе расследования сотрудники FINMA пришли к выводу, что Julius Bär собирал недостаточно информации о своих клиентах: в проверенных документах часто нет данных о происхождении средств, о причинах, которые побудили клиентов выбрать именно это кредитно-финансовое учреждение, а также о характере операций, которые они намеревались осуществлять. Добавим, что один из крупнейших банков Швейцарии не всегда в полной мере анализировал транзакции своих клиентов. Например, в 2014 году Julius Bär позволил клиенту из Венесуэлы перевести 70 млн долларов, несмотря на полученную ранее информацию о том, что этот человек обвиняется в коррупции. В 2017 году по запросу этого же клиента были переведены несколько миллионов долларов для оплаты консультаций, характер которых не уточнялся.



Критику финансового регулятора вызвали также особенности выплаты вознаграждений. Например, в 2016-2017 гг. один из консультантов, занимавшийся клиентами из Венесуэлы, получил несколько миллионов франков в качестве вознаграждения. В то же время банк передал сведения о ряде своих клиентов, подозревавшихся в коррупции, в Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS). В некоторых случаях банку было известно о том, что часть транзакций может быть связана с незаконной деятельностью, но информация об этом не была обработана соответствующими отделами. Любопытно, что Julius Bär не сразу предоставил FINMA полные данные о деловых отношениях с клиентами, связанными с PDVSA.



FINMA отмечает, что банк уже принял некоторые меры, необходимые для ужесточения контроля за отмыванием денег, и приводит в своем коммюнике ряд предписаний:



- разработать процесс выявления консультантов, в клиентском портфеле которых есть элементы, сопряженные с повышенным риском отмывания денег;

- ввести политику выплаты вознаграждений, не допускающую стремления к получению как можно большей прибыли за счет рискованных решений и недостаточного соблюдения соответствующих норм;

- создать комитет, занимающийся вопросами комплаенс.



Кроме того, банк должен внести изменения в свою политику найма сотрудников, консультирующих клиентов, а также в правила выплаты вознаграждений. Кредитно-финансовому учреждению запрещено совершать транзакции (например, покупать большие компании), которые могут стать причиной роста операционного риска, пока в самом Julius Bär не будет наведен порядок.



Отметим, что Julius Bär – не единственный банк, деятельность которого FINMA подвергла критике. Наша Газета рассказывала о том, что ранее финансовый регулятор обнаружил нарушения в борьбе с отмыванием денег у Credit Suisse. Более того, швейцарские банки оказались замешаны в скандалах вокруг «Панамских документов», бразильской нефтегазовой компании Petrobras и т.д. В интервью журналу Bilan бывший прокурор кантона Тичино Паоло Бернаскони подчеркнул, что события последних пяти лет указывают на недостаточную бдительность банковских сотрудников в сфере борьбы с отмыванием денег. Профессор правоведения Лозаннского университета и адвокат, специализирующийся на банковском праве, Карло Ломбардини напомнил о том, что при возникновении подозрений банк должен иметь смелость порвать отношения с клиентом.





Критика со стороны FINMA в адрес Julius Bär после совершения множества рискованных транзакций наводит на мысль о том, что регулятор вмешался слишком поздно, однако, по словам его представителя Тобиаса Люкса, FINMA начинает проверку, если получает сообщения о нарушениях. Тобиас Люкс добавил, что несколько аудиторских отчетов не содержали прямых указаний на нарушения в области управления риском. Любопытно, что законодательство не дает FINMA права штрафовать банки, поэтому регулятор может лишь проследить за восстановлением порядка в работе кредитно-финансового учреждения. По мнению Паоло Бернаскони, для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег FINMA следует запрещать банкам иметь дела с подставными фирмами, через счета которых проходят миллионы долларов.