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вторник, 14 января 2025 года   

Credit Suisse и облигации AT1 |Crédit Suisse et obligations AT1

Автор: , Цюрих, .

Фото: Nashagazeta.ch

После публикации отчета парламентской комиссии по расследованию споры вокруг решения о списании облигаций Credit Suisse разгорелись с новой силой.

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Suite à la publication du rapport de la Commission d’enquête parlementaire, la discussion autour de la décision de déprécier les obligations du Crédit Suisse a repris de plus belle.

Опубликованный в конце декабря прошлого года 600-страничный доклад об обстоятельствах, предшествовавших экстренному поглощению Credit Suisse (CS), внимательно изучили не только журналисты, но и юристы, защищающие интересы держателей списанных облигаций AT1.

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Комментарии (2)

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Alexey Strunilin января 13, 2025

К сожалению, автор статьи использует неточную терминологию, когда описывает возможное списание этих облигаций, которая может ввести в заблуждение читателей. Автор сообщает что облигации могли быть списаны в случае “кризиса” в банке. Что является неверным по сути , так как имеет очень широкое трактовку. На самом деле в проспекте эмиссии этих бумаг были четко прописаны условия списания, а именно банкротство, падение уровня до точности собственного капитала ниже 7%. И на основании этого документа инвестируют свои средства. И если бы эти события случились бы, ни у кого не было бы вопросов. Но инвесторы протестуют, потому что за 2 дня до случившегося события Центральный банк Швейцарии и банковский регулятор FINMA делают совместное официальное заявление о том, что банк КредитСвисс соответствует всем требованиям по ликвидности и достаточности капитала, который составляет на тот момент более 13%. То есть основания для беспокойства инвесторов нет совсем. А далее происходит уникальное, беспрецедентное событие. Правительство наделяет себя правом законотворчества, и в выходные дни меняет законодательство, внося изменение в права по списанию бумаг регулятором. Они добавляют пункт, что такие бумаги могут списываться при условии получением банком любой помощи от государства ( например гарантии со стороны государства). И тут же в понедельник утром реализует эту норму, списав 16 млрд франков, и лишив инвесторов их средств. Надо добавить, что помощь государство оказывает двум банкам Credti Suisse и UBS, а норму закона используют только против первого. И последнее, все пишут, что Credit Suisse - такой ужасный банк, с ужасным управление, однако банк UBS, присоединив этот банк, не показал убытки от присоединения. Более того, через две недели он показал квартальную прибыль в 28 миллиардов франков(!!) при среднем показателе в 1,5 млрд. Эти данные опровергают разговоры о финансовом кризисе в банке Credit Suisse, а лишь сухо фиксируют, что правительство своим решением передало деньги инвесторов банку UBS в качестве дополнительной прибыли. Вот какими действиями недовольны инвесторы, и что является основанием для иска. Был бы рад, если бы журналисты смогли бы провести свое более детальное изучение этого события. С уважением,
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Sikorsky января 13, 2025

Спасибо за комментарий - видна рука профессионала. Только терминология эта не автора НГ, а других швейцарских СМИ, на которые автор ссылается. Возможно, Вам стоит указать на неточности им. К сожалению, более детальное изучение этого сложного вопросами силами редакции в составе двух человек невозможно, а после того, как один женевский банк решил не продлевать партнерство с НГ, не стало и ранее добрых рабочих отношений с его сотрудниками, к которым мы раньше обращались за консультациями. Но спасибо за внимательное прочтение наших материалов.

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