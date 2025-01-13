Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 13.01.2025.
После публикации отчета парламентской комиссии по расследованию споры вокруг решения о списании облигаций Credit Suisse разгорелись с новой силой.|
Suite à la publication du rapport de la Commission d’enquête parlementaire, la discussion autour de la décision de déprécier les obligations du Crédit Suisse a repris de plus belle.
Опубликованный в конце декабря прошлого года 600-страничный доклад об обстоятельствах, предшествовавших экстренному поглощению Credit Suisse (CS), внимательно изучили не только журналисты, но и юристы, защищающие интересы держателей списанных облигаций AT1.
Господдержка промышленности: да или нет?Прошедшее в конце прошлого года в Берне голосование стало серьезным сигналом для Швейцарии, которая заявляет о своей либеральности, но всегда неохотно поддерживает собственные предприятия.
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Alexey Strunilin января 13, 2025
Sikorsky января 13, 2025
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