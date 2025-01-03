Русская мафия и отмывание денег

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 03.01.2025.
Бывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.|
Urs Rohner, l’ancien président de la banque Credit Suisse, est accusé de graves manquements en matière de renseignements.
Накануне прошедшего Рождества мы поделились с вами выводами, сделанными специальной комиссией швейцарского парламента (CEP) в ее опубликованном 20 декабря 2024 года отчете о расследовании обстоятельств, предшествовавших экстренному поглощению Credit Suisse. Однако на этом дело не кончилось. Вслед за парламентским расследованием появился второй доклад, разобранный по косточкам газетой «SonntagsZeitung». В этом документе бывший председатель правления банка Урс Ронер обвиняется в серьезных «лакунах» разведки в деле, связанном с русской мафией, и указывается на необъяснимую мягкость, проявленную Finma.
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