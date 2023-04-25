Автор: Заррина Салимова, Берн, 25. 04. 2023.
Продолжающийся отток капитала, обвинения комитета Сената США, девятимиллиардные гарантии – мы продолжаем следить за событиями вокруг банковского кризиса.|
Reflux d’argent, accusations de la commission du Sénat américain, garanties de neuf milliards de francs: nous continuons à suivre les événements autour de la crise bancaire.
«Пациент Credit Suisse все еще находится в больнице» – статья с таким названием появилась вчера на портале SRF, и этот заголовок наглядно иллюстрирует ситуацию, из которой второй крупнейший банк страны никак не может выбраться.
World Press Photo 2023Снимком года был назван кадр, сделанный украинским фотографом Евгением Малолеткой в пострадавшем от российского обстрела мариупольском роддоме.
«Мода – фетиш – фантазия»До 21 мая в Кунстхаусе Цюриха можно увидеть пикантную выставку интимных рисунков швейцарского художника Иоганна Генриха Фюссли.
Сальвадор Дали и Альберто Джакометти: сюрреалистическое сотрудничествоВыставка в Художественном музее Цюриха – первая, посвященная не реализованному проекту двух выдающихся творцов.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
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