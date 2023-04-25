Туманное прошлое и неопределенное будущее Credit Suisse |Le passé obscur et l’avenir incertain du Credit Suisse

«Пациент Credit Suisse все еще находится в больнице» – статья с таким названием появилась вчера на портале SRF, и этот заголовок наглядно иллюстрирует ситуацию, из которой второй крупнейший банк страны никак не может выбраться.