Наша Газета писала о тестах на коронавирус, сегодня же мы хотим рассказать, как происходит их распределение и сколько на них зарабатывают фармацевты. Когда в аптеку доставляют «самотесты», произведенные концерном Roche и расфасованные в упаковках по 25 штук, сотрудники перекладывают их в пластиковые пакеты, по 5 штук в каждый.

Напомним, что в постановлении Федерального совета «О мерах борьбы с коронавирусом (Covid-19)» указано, что Конфедерация покрывает расходы максимум на 5 тестов (для самостоятельного использования) на человека каждые 30 дней. При этом максимальная сумма покрытия на один тест составляет 12 франков: после вычета НДС 5,6 франка получает аптека, а 5,5 – компания Roche. По словам экспертов, это обходится Конфедерации в копеечку. Интересно, что маржа фармацевтов на тестах составляет около 50%.

Информация о таких доходах не оставила равнодушными врачей, поскольку, по их мнению, они зарабатывают гораздо меньше, проводя вакцинацию. Глава ассоциации врачей кантона Во Филипп Эггиманн отметил в интервью RTS, что, если 4 млн швейцарцев берут в аптеке по пакету с тестами в месяц, то это приносит фармацевтам 88 млн франков ежемесячно, т.е. около 1 млрд в год.

Со своей стороны, фармацевты уверены, что заслуживают такой доход. Президент ассоциации фармацевтов кантона Во Кристоф Берже подчеркнул, что они никого не обкрадывают и выполняют много работы, кроме того, именно они обеспечили быстрое распределение тестов по пакетам во время пасхальных каникул.

Вышеприведенные цифры удивили президента водуазской компании Zenum Эмидио До Сакраменто, разработавшего быстрый тест на антиген, который был официально одобрен в Бельгии. Он сообщил, что цена производства серологического теста или теста на антиген не превышает двух франков, и его компания могла бы продавать такие тесты клиентам по цене 2,2 франка.

Представитель концерна Roche заявил, что его компания серьезно относится к ценообразованию, чтобы клиенты могли без труда получить тесты. Добавим, что базельский гигант продал около 100 млн тестов в мире, но не намерен давать информацию о том, как устанавливается их стоимость. Депутат Национального совета и член комиссии по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Леонор Порше выразила свое негодование по поводу «сообщничества Конфедерации и фармацевтических компаний, которые всегда стараются сохранить свои цены и маржу». Политик добавила, что по этой причине Швейцария вошла в число стран, которые выступили против временного отказа от патентов на вакцины.

В числе конкурентов Roche стоит назвать американскую фирму BD, которая разместила свою штаб-квартиру в Эзене (кантон Во) и теперь на швейцарский рынок также выпущены тесты ее производства. К сожалению, по словам экспертов, на цены это повлияет мало.

Со своей стороны, в министерстве здравоохранения (OFSP/BAG) отметили, что Конфедерация никак не может повлиять на цены, устанавливаемые производителями. Более того, фармацевты закупают тесты на свободном рынке. Правительство устанавливает размер покрытия расходов только в сфере распространения тестов среди населения и в сфере проведения тестов на коронавирус признанными учреждениями. Тем не менее, в минздраве добавили, что корректировки уровня покрытия не исключены, поскольку власти внимательно наблюдают за динамикой рынка и, при необходимости, меняют тарифы. Пока же тесты Roche реализуются по 12 франков за штуку, несмотря на то, что их уже выпущено огромное количество.