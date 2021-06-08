Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 8 июня 2021 года   

Covid-19: сколько аптеки зарабатывают на тестах?|Covid-19 : combien gagnent les pharmacies grâce aux tests?

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Лозанна-Базель, 8. 06. 2021.

© neelam279/pixabay.com

Производители и фармацевты получают высокий доход с «самотестов» на коронавирус, информирует телерадиокомпания RTS. С апреля этого года на рынок Швейцарии было выпущено 16 млн таких тестов. |
Les producteurs et les pharmaciens reçoivent des revenus élevés des autotests de coronavirus, a rapporté RTS. Depuis avril de cette année, 16 millions de ces tests ont été mis en circulation en Suisse.

Наша Газета писала о тестах на коронавирус, сегодня же мы хотим рассказать, как происходит их распределение и сколько на них зарабатывают фармацевты. Когда в аптеку доставляют «самотесты», произведенные концерном Roche и расфасованные в упаковках по 25 штук, сотрудники перекладывают их в пластиковые пакеты, по 5 штук в каждый.

Напомним, что в постановлении Федерального совета «О мерах борьбы с коронавирусом (Covid-19)» указано, что Конфедерация покрывает расходы максимум на 5 тестов (для самостоятельного использования) на человека каждые 30 дней. При этом максимальная сумма покрытия на один тест составляет 12 франков: после вычета НДС 5,6 франка получает аптека, а 5,5 – компания Roche. По словам экспертов, это обходится Конфедерации в копеечку. Интересно, что маржа фармацевтов на тестах составляет около 50%.

Информация о таких доходах не оставила равнодушными врачей, поскольку, по их мнению, они зарабатывают гораздо меньше, проводя вакцинацию. Глава ассоциации врачей кантона Во Филипп Эггиманн отметил в интервью RTS, что, если 4 млн швейцарцев берут в аптеке по пакету с тестами в месяц, то это приносит фармацевтам 88 млн франков ежемесячно, т.е. около 1 млрд в год.

Со своей стороны, фармацевты уверены, что заслуживают такой доход. Президент ассоциации фармацевтов кантона Во Кристоф Берже подчеркнул, что они никого не обкрадывают и выполняют много работы, кроме того, именно они обеспечили быстрое распределение тестов по пакетам во время пасхальных каникул.

Вышеприведенные цифры удивили президента водуазской компании Zenum Эмидио До Сакраменто, разработавшего быстрый тест на антиген, который был официально одобрен в Бельгии. Он сообщил, что цена производства серологического теста или теста на антиген не превышает двух франков, и его компания могла бы продавать такие тесты клиентам по цене 2,2 франка.

Представитель концерна Roche заявил, что его компания серьезно относится к ценообразованию, чтобы клиенты могли без труда получить тесты. Добавим, что базельский гигант продал около 100 млн тестов в мире, но не намерен давать информацию о том, как устанавливается их стоимость. Депутат Национального совета и член комиссии по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Леонор Порше выразила свое негодование по поводу «сообщничества Конфедерации и фармацевтических компаний, которые всегда стараются сохранить свои цены и маржу». Политик добавила, что по этой причине Швейцария вошла в число стран, которые выступили против временного отказа от патентов на вакцины.

В числе конкурентов Roche стоит назвать американскую фирму BD, которая разместила свою штаб-квартиру в Эзене (кантон Во) и теперь на швейцарский рынок также выпущены тесты ее производства. К сожалению, по словам экспертов, на цены это повлияет мало.

Со своей стороны, в министерстве здравоохранения (OFSP/BAG) отметили, что Конфедерация никак не может повлиять на цены, устанавливаемые производителями. Более того, фармацевты закупают тесты на свободном рынке. Правительство устанавливает размер покрытия расходов только в сфере распространения тестов среди населения и в сфере проведения тестов на коронавирус признанными учреждениями. Тем не менее, в минздраве добавили, что корректировки уровня покрытия не исключены, поскольку власти внимательно наблюдают за динамикой рынка и, при необходимости, меняют тарифы. Пока же тесты Roche реализуются по 12 франков за штуку, несмотря на то, что их уже выпущено огромное количество.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.03
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 1,482

Три русских «резидента» в Женеве

 Не беспокойтесь, речь пойдет не об очередном шпионском скандале, а о трех творческих личностях, находящихся в эти дни в городе Кальвина.

Всего просмотров: 1,364

Кто приедет на Montreux Jazz Festival?

 В 55-м выпуске фестиваля примут участие музыканты из 16 стран, при этом швейцарские исполнители составляют треть программы. Продажа билетов на концерты стартует 8 июня.

Всего просмотров: 753
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцария-ЕС: что дальше?

 Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.

Всего просмотров: 2,844

Covid-19: значительные изменения с понедельника

 Меры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.

Всего просмотров: 2,837

Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 1,482
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top