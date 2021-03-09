Covid-19: бесплатные тесты для всех

Эпидемиологическая ситуация в Швейцарии хоть и расценивается экспертами как «хрупкая», тем не менее, кажется, находится под контролем, в то время как в некоторых других европейских странах наблюдается резкий рост числа заболевших. Так, в Чехии, по данным на 7 марта, госпитализация потребовалась для 7900 человек, более 1700 из них находились в тяжелом состоянии или нуждались в вентиляции. Как стало известно в понедельник, некоторые из чешских пациентов будут переведены на лечение в Конфедерацию: врачи двух стран в настоящее время уточняют конкретные шаги по транспортировке заболевших. Подробнее о развитии эпидемии читайте в нашем обзоре.

Более 2700 случаев за выходные

За последние 72 часа власти зафиксировали 2744 новых случая, 100 госпитализаций и 16 летальных исходов. Для сравнения: неделю назад федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 2560 инфекциях, 83 госпитализациях и 16 летальных исходах, а две недели назад коронавирусная инфекция была обнаружена у 2449 человек, причем 83 пациентам понадобилось лечение в стационаре, а 26 заразившихся скончались.

Согласно санитарному бюллетеню от 8 марта, доля положительных тестов составила 4,3%. Показатель репродукции вируса (R), рассчитываемый с десятидневной задержкой, увеличился до 1,09, а среднее значение за семь дней равняется 1,08, то есть по-прежнему превышает критическое значение (1).

В общей сложности к понедельнику в Швейцарии мутации коронавируса были обнаружены в 12 913 пробах, 4180 из которых относятся к «британскому» варианту (B.1.1.7), 176 – к «южноафриканскому» (B.1.351), а шесть – к «бразильскому» (P.1).

Протестируют всех!

Федеральный совет планирует сопроводить запланированную постепенную отмену ограничений массовым скринингом. Напомним, что широкое тестирование остается одним из основных направлений в борьбе с пандемией, так как раннее выявление инфицированных лиц и их быстрая изоляция помогают разорвать цепи заражения и остановить распространение вируса.

В настоящее время Конфедерация финансирует тесты лиц с симптомами и без них, например, в домах престарелых и школах. Планируется, что с 15 марта Берн также покроет расходы на все остальные тесты. При этом наиболее мобильные люди, т.е. сотрудники компаний или школьники, должны будут часто тестироваться с помощью образцов слюны, которые будут анализироваться не по отдельности, а как композитный образец, что значительно сокращает расход материала и времени. Участие в этом виде скрининга будет факультативным, а кантоны должны будут освободить компании, которые часто проверяют своих сотрудников, от обязанности карантина для контактных лиц.

Более того, ожидается, что в скором времени любой человек сможет сделать анализ самостоятельно. Конфедерация намерена оплачивать пять «самотестов» в месяц для каждого желающего. Экспресс-тесты, проводимые в аптеках и скрининг-центрах, в том числе для фронтальеров, должны стать бесплатными.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Как подчеркнул на состоявшемся в пятницу брифинге министр здравоохранения Ален Берсе, эта стратегия также включает в себя некоторые риски. Прежде всего, нужно помнить, что результаты тестов представляют собой лишь «мгновенный снимок» ситуации. Кроме того, тесты для самостоятельного использования гораздо менее надежны, чем ПЦР-исследования. Отрицательный результат не должен вызывать у человека ложное чувство безопасности или приводить к необоснованному поведению – по-прежнему необходимо носить маску и соблюдать безопасное расстояние. Наконец, очень важно, чтобы люди с положительным результатом теста немедленно провели ПЦР-исследование для подтверждения анализа и изолировали себя.

По оценкам властей, эта скрининговая кампания, основанная на законе о Covid-19, действие которого ограничено до конца года, обойдется более чем в один миллиард франков. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 12 марта после консультаций с кантонами.