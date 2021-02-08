Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?

Пандемия Covid-19 уже обошлась системе швейцарского медицинского страхования, как минимум, в 350 млн франков, к которым еще нужно добавить пока не учтенные косвенные расходы. Таким образом, размер страховых взносов будет продолжать расти, сообщает SonntagsZeitung, ссылаясь на неопубликованные данные принадлежащей Santésuisse компании Sasis. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.

Кто должен предъявлять ПЦР-тест?

Сегодня вступают в силу новые правила въезда в Швейцарию. Отрицательный результат теста на коронавирус нужно предъявлять всем, кто направляется в страну самолетом: без этого документа пассажирам не разрешат подняться на борт. Тест должен быть проведен не более чем за 72 часа до прибытия и должен представлять собой молекулярно-биологический анализ, например, ПЦР-исследование. Результата быстрого теста на антиген недостаточно. Дети до 12 лет освобождены от обязательства делать тест. Другие исключения перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.

Если в течение десяти дней до въезда в Швейцарию вы находились в стране с повышенным риском заражения новым коронавирусом, то отрицательный результат ПЦР-теста нужно предъявлять независимо от того, на каком транспорте – воздушном или наземном – вы въезжаете в страну, а после прибытия нужно отправиться на карантин. Страны и регионы, включенные в «карантинный список», перечислены на сайте федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG).

Почему нужно соблюдать карантин, несмотря на отрицательный результат теста? После заражения проходит, как правило, несколько дней, прежде чем вирус может быть обнаружен с помощью мазка, подчеркивается на странице (OFSP/BAG). Другими словами, на момент проведения теста человек уже может быть носителем инфекции, хотя результат может оказаться отрицательным, поэтому, чтобы защитить других людей, нужно отправиться на карантин.

Прививка от Covid-19 также не освобождает от карантина: хотя вакцинация обеспечивает защиту от болезни, пока неизвестно, предотвращает ли она также заражение других людей.

Помимо этого, многим категориям путешественников нужно заполнять электронный формуляр. Это можно сделать на компьютере или смартфоне до или во время путешествия. После заполнения формы вам по электронной почте будет выслан QR-код в качестве подтверждения. При проверке вы можете показать этот код на смартфоне или предъявить распечатанное подтверждение. О том, где найти и как заполнять электронный формуляр для прибывающих, мы рассказывали в нашем материале.

Добавим, что за отсутствие отрицательного результата ПЦР-теста при въезде в страну может быть наложен штраф в размере 200 франков, а если не оставить контактные данные или указать их неправильно, то штраф может составить 100 франков. По 100 франков придется заплатить тем, кто отказывается носить маску или участвует в нелегальном мероприятии. На 50 франков оштрафуют тех, кто собирается группами более пяти человек.

26 сообщений о серьезных побочных эффектах

В пятницу швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic опубликовал информацию о зарегистрированных в Конфедерации нежелательных реакциях на вакцины против Covid-19. По состоянию на 3 февраля, использованы 369 085 доз вакцин, при этом власти зафиксировали 63 сообщения о предполагаемых неблагоприятных реакциях: в 57% случаях речь идет о женщинах, в 32% – о мужчинах, в 11% отчетов пол пациента не был указан.

В 59% сообщений речь шла о таких распространенных реакциях, как головная боль, озноб, боль в месте укола. 41% реакций были сочтены серьезными: затрудненное дыхание, отеки кожи, аллергическая сыпь, гриппоподобные симптомы, например, высокая температура и сильные боли в конечностях. Шесть летальных исходов, по оценкам Swissmedic, связаны непосредственно не с вакцинацией, а с сопутствующими заболеваниями пациентов.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Можно ли заразиться через прикосновение к поверхностям?

Эпидемия Covid-19 разгорелась больше года назад, но многие вопросы до сих пор остаются без ответа, например, способ передачи вируса. Однако, ученые продолжать работать в этом направлении, и, как показало одно из недавних исследований, проведенных при участии институа Eawag, вероятность заражения SARS-CoV-2 при контакте с поверхностями очень мала. Биологи исследовали около 350 образцов, взятых с апреля по июнь 2020 года с поверхностей дверей магазинов, крышек контейнеров для мусорных баков, банкоматов, «пистолетов» на заправках и кнопок на пешеходных переходах. В 29 образцах, т.е. в 8% случаев, был обнаружен генетический материал вируса, однако его концентрации были настолько низкими, что, по оценкам ученых, вероятность заражения составляла бы менее 5 из 10 000 случаев. В другом исследовании были проанализированы модели оценки риска для определения эффективности дезинфекции поверхностей и мытья рук. Выяснилось, что полезность обработки поверхностей зависит от многих факторов и достаточно низка, тогда как мытье рук обеспечивает универсальную защиту и снижает риск заражения вирусом на несколько порядков.