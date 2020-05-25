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вторник, 26 мая 2020 года   

Covid-19 : Кто заплатит за тестирование ?|Covid-19 : Qui va payer les tests de dépistage du coronavirus?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 25. 05. 2020. Просмотров: 543

(DR)

Прогрессивное возвращение к нормальной жизни предполагает, согласно последним планам правительства Конфедерации, систематическое тестирование на коронавирус всех, у кого есть симптомы, а также некоторых из тех, у кого их нет.

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La sortie progressive du confinement implique de tester systématiquement les personnes présentant des symptômes du Covid-19, et même certains individus asymptomatiques. Soit des millions de tests à l’échelle de la Suisse, à un prix unitaire d’une centaine de francs.

Наша Газета уже не раз писала о надеждах, возлагаемых на вакцину против коронавируса. Но до нее, как говорится, еще надо дожить. Тем временем, при появлении малейшего признака гриппа гражданам предписывается пройти тест. Арифметика проста: миллионы тестов по, приблизительно, сотне франков каждый, и так в течение, может быть, нескольких лет. Счет, как говорят французы, выйдет «соленый», иными словами – внушительный. И кому же его предъявить?

Четкого ответа на этот вопрос пока нет, и в этом, на наш взгляд, главная проблема. Варианты такова: Федеральный совет предлагает, чтобы в случае явных симптомов и наличия направления от врача тестирование покрывалось обязательной медицинской страховкой, а в случае прохождения теста «по собственному желанию», так сказать, - за свой счет. Но какое же может быть собственное желание, если прохождение текста – единственный способ выявления инфекции?

Кроме того, многие решения предоставлено принимать кантонам. Ожидается, например, что кантоны будут «участвовать в финансировании» тестов граждан с симптомами заболевания или не находящихся в группе риска, но не нуждающихся в других медицинских обследованиях, а также в случае объявления кантоном анонимного выявления болезни при обнаружении, например, очага эпидемии. В кантоне Во, например, эта последняя категория тестов оценена Госсоветом в 96 франков, эта сумма будет покрываться кантоном. Люди, находящиеся в группе риска или нуждающиеся в медицинском наблюдении, должны проходить тест у врача (95 франков, плюс цена консультации). И тут будет действовать страховка, с долей участия пациента, франшизой и т.д.

Не надо быть опытным аналитиком, чтобы понимать, что при отсутствии единой политики проблем не избежать – санитарный кризис и так вскрыл массу социальных проблем, в том числе, и в Швейцарии, где, как выяснилось, живут не только миллионеры. Да, кантоны традиционно обладают большой автономией. Но, наш взгляд, если в начале кризиса федеральное правительство взяло на себя роль лидера и ввело общие для всей страны ограничительные меры - и правильно сделало! - то именно в таком ключе надо решать и вопрос с тестированием, прямым следствием переживаемой всеми нами ситуации. Как известно, плата за медицинскую страховку исчисляется вне зависимости от доходов, и стоит здравоохранение в Швейцарии очень дорого. А значит, все должны быть равны, поэтому нельзя не согласиться с эпидемиологом Женевского университетского госпиталя Дидье Питте, заявившим на страницах газеты Le Temps, что бесплатное тестирование – это фундаментальное условие для контроля за развитием эпидемии. Пока что налицо развитие ситуации в сторону усиления неравенства.

Большинство специалистов, делящихся своими мнениями в прессе, допускают вероятность появления новых очагов эпидемии в Швейцарии, и очень важно как можно быстрее их выявлять и брать под контроль, чтобы предотвратить дальнейшие волны заболевания. По имеющейся на сегодняшний день информации, только о 10% населения Швейцарии можно с уверенностью сказать, что они обладают иммунитетом против Covid-19.

С начала санитарного кризиса в Конфедерации проведено более 360 тысяч тестов, в  последние пять недель – в среднем по 5000 ежедневно. Специалисты считают, что в стране есть все возможности для увеличения этой цифры. Но этого не происходит: один только Женевский университетский госпиталь способен проводить 1500 тестов день, но проводит лишь 150.

Цепочку, по которой передается инфекция, необходимо держать под контролем. На практике это означает помещение в карантин всех инфицированных и выявление сети их контактов, средняя численность которой варьируется до 10 до 20 человек, но может быть и более значительна. В рамках пресс-конференции Госсовета Женевы в прошлую среду стало известно, в частности, что в кантоне в карантине находятся сейчас 35 человек. При этом известно, что прилетающих в Женеву из-за рубежа к соблюдению карантина не обязывают. Так как же обойтись без тотального – и бесплатного! – тестирования? О том, что долгожданная вакцина не будет бесплатной, уже известно.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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