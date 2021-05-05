Covid-19: новый тест на антитела

В последнее время власти многих стран, в том числе и Швейцарии, все чаще говорят о том, что некоторые привилегии, например, путешествия или доступ к массовым мероприятиям, будут доступны для обладателей «зеленых» сертификатов, то есть для тех, кто вакцинировался, переболел коронавирусом или имеет отрицательный тест. В этой связи возникает вопрос точного определения уровня антител. В настоящее время для анализа используются дорогостоящие реагенты и требуется забор крови из вены, что может делать только обученный медицинский персонал. Прорыв в этой сфере совершили швейцарские исследователи, которые разработали надежный и недорогой тест на основе капли крови. Подробнее об этом читайте в нашем обзоре.

Более 1600 инфекций за сутки

Согласно санитарному бюллетеню от 4 мая, за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 1633 заражения, 65 госпитализаций и 13 летальных исходов. Таким образом, средний показатель за 7 дней составил 1699 инфекций, что, по подсчетам SRF, на 18% меньше, чем на предыдущей неделе. В течение 14 дней коронавирусом заразились 25 028 человек, что соответствует 289,52 новым случаям на 100 000 жителей. Индекс репродукции вируса, указываемый с задержкой около десяти дней, опустился ниже 1 и составил 0,93. Пациенты с Covid-19 занимают 26,2% от имеющихся мест в отделениях интенсивной терапии, общая заполняемость которых составляет 70,20%. Всего с начала эпидемия инфекция была лабораторно подтверждена в 665 585 случаях. Кроме того, власти зафиксировали 10 056 летальных исходов связанных с Covid-19.

11% населения полностью вакцинированы

С 26 апреля по 2 мая в Швейцарии было введено 361 810 доз вакцины Covid-19, сообщает федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG). При этом в среднем в день проводилось 51 687 вакцинаций, а по сравнению с предыдущей неделей количество инъекций увеличилось на 6%. В общей сложности до воскресенья было проведено 2 804 976 вакцинаций. На сегодняшний день 954 177 человек полностью привиты. Это означает, что 11,1% населения уже получили две инъекции, в то время как 896 622 человека получили только первую прививку. 355 899 доз доставлены в кантоны, но еще не были использованы. Кроме того, 557 250 доз находятся в резерве Конфедерации.

Добавим, что все больше кантонов начинают прививать всех желающих. Так, во всех франкоязычных кантонах, кроме Женевы и Берна, уже открыта или в ближайшие дни откроется вакцинация лиц старше 16-18 лет. Аналогичное решение приняли власти Швица и Аппенцелля-Ауссерродена.

Надежный тест для обнаружения антител

Исследователи из Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL), Женевского университета и Женевского университетского госпиталя (HUG) разработали новый тест для выявления антител к Covid-19 на основе капли крови. С помощью этой технологии можно проводить множество тестов одновременно с минимальным количеством реагентов и даже брать образцы крови на дому.

Ученые реорганизовали диагностическую платформу, которая может анализировать до 1024 образцов одновременно. Платформа состоит из сложного массива очень маленьких трубок, врезанных в пластиковый чип размером с флешку. Для проведения теста исследователи подают образцы крови и реагенты в каналы этого чипа. При наличии антител к SARS-CoV-2 молекула генерирует сигнал, который можно обнаружить под микроскопом в виде флуоресцентного свечения.

В ходе экспериментов были использованы образцы крови 155 инфицированных людей. Тест выявил антитела к вирусу в 98% случаев и ни разу не обнаруживал антитела у людей, которые не перенесли инфекцию.

К достоинствам метода относится его низкая себестоимость, так как один человек может выполнить большое количество тестов. С учетом расходов на зарплату и реагенты, тест, по грубым подсчетам, обойдется в полфранка.

Привит? Добро пожаловать в Европу!

На сайте OFSP/BAG появилась отдельная страница с информацией о Covid-сертификате, который будет документальным подтверждением вакцинации, вылеченной инфекции или отрицательного теста. Он будет предоставлен в бумажном виде с QR-кодом. Кроме того, можно будет получите PDF-файл с отдельным QR-кодом. Для проверки личного сертификата необходимо предъявить удостоверение личности или паспорт.

В настоящее время ЕС также разрабатывает такой документ – цифровой «зеленый» сертификат, который будет способствовать свободному перемещению людей в пределах ЕС и стран Шенгенской зоны. Каждое государство будет само решать, как его использовать. Швейцарский документ будет совместим с европейским. Ожидается, что его будут выдавать центры вакцинации и тестирования, врачи, больницы и аптеки.

Примечательно, что во вторник ЕС выступил с предложением возобновить туристические поездки для граждан третьих стран. «Пришло время возродить туризм и возобновить трансграничные дружеские отношения», - написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, Брюссель планирует ослабить ограничения, которые не являются «абсолютно необходимыми». Так, въезд в Шенгенскую зону, предположительно, может быть разрешен тем, кто прошел полную вакцинацию, даже если эпидемиологическая ситуация в их родной стране неблагополучна. Если число случаев заражений коронавирусом в третьей стране будет быстро расти из-за появления новых мутаций, европейские власти могут вводить ограничительные меры. Предложения Еврокомисии вынесены для обсуждения со странами-членами ЕС. Напомним, что Швейцария не входит в Евросоюз, но является членом Шенгенского соглашения.

Непал в «красной зоне»

Минздрав Швейцарии обновил список стран и регионов, по возвращении из которых нужно соблюдать карантин. С 3 мая в него включен Непал. Полный список можно найти на сайте bag.admin.ch: учитывается версия, действующая на дату вашего въезда в Швейцарию, а не на дату отъезда. Лица, въезжающие в Швейцарию из «зоны риска», должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, а затем отправиться в карантин на десять дней. Его длительность может быть сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным. Исключения из этого правила перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.