Наша Газета уже не раз имела повод упоминать щедрость Фонда Леенаардс, одного из крупнейших частных фондов Швейцарии: активный во французской части страны, он поддерживает новаторские проекты в областях культуры, взаимоотношений поколений в обществе, науки и здравоохранения. На мероприятии, организованном Фондом, мы побывали впервые.

Arsenic

»

–

.)

–

Le Temps

»,

»,

….

»

,

его выписывали на штандартах с двух сторон на

польском

и

русском

языках, со знаком красного креста на белом полотне. Двуязычность девиза подчеркивала, что восстание направлено не против русских людей, а только против

царя

.

К этому девизу польские солдаты также обращались во времена

Второй мировой войны

,

а вслед за ними

и советские диссиденты

.

В частности, он был использован во время

демонстрации 25 августа 1968 года

против

введения советских войск

в

Чехословакию

,

которая состоялась на

Красной площади

,

а также на митингах в поддержку украинских властей после

Евромайдана

и

присоединения Крыма к Российской Федерации

.

«В тот день Жорж Нива присоединился к Движению Сопротивления против режима Владимира Путина

»,

–

заявил Александр Демидов.

13 сентября в помещении лозаннского культурного центра, фасад которого украшает близкий нашему сердцу лозунг «Нет культуры, нет будущего, состоялась церемония вручений стипендий молодым творческим деятелям (финансовую поддержку получили на этот раз восемь начинающих талантов) и Премии Леенаардс в области культуры за 2022 год, обладателем которой стал не нуждающийся в представлении нашим читателям Жорж Ниваизвестный французский славист, почетный профессор Женевского университета, вот уже несколько десятилетий возглавляющий Русский кружок при нем (кстати, напоминаем, что следующая встреча Кружка состоится 26 сентябряИз многочисленных публикаций Нашей Газеты о Жорже Нива и из его собственных статей наши читатели знают о нем практически все, поэтому вряд ли они почерпнули бы много нового из вступительного слова президента жюри премии Катрин Отнен-Жирар, назвавшей Нива «историком идей, посвятившим себя двум странам, воюющим сегодня друг с другом», и из хвалебной речи, произнесенной Александром Демидовымзаведующий отделом культуры газетыв самых превосходных степенях описал славный жизненный и профессиональный путь своего бывшего профессора, его «интеллектуальное благородство и рыцарскую вовлеченностьего «дар радостиисторию его отношений с Борисом Пастернаком, первым читателем романа которого «Доктор Живаго» стал профессор Нива, и с Александром СолженицынымНачал же Александр Демидов с описания события 2 марта 2022 года. В тот день Жорж Нива выступил на митинге во французском городе Аннмассе, обратившись к собравшимся с призывом «За нашу и вашу свободу, историю которого вы, конечно, знаете: во время польского восстания 1830-1831 годов, известного как Ноябрьское восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Правобережной Украины

Сам же лауреат в ответном благодарственном слове сказал, что Россия остается страной, которая никого не оставляет равнодушным, напомнил, что первой его русской книгой стали «Рассказы для детей» Льва Толстого, и сравнил с себя с молодыми получателями стипендий Фонда Леенаардс в том смысле, что в своем почтенном возрасте профессор осваивает новую для себя стезю переводчика с украинского языка, чтобы познакомить франкоязычного читателя с творчеством Василя Стуса, украинского поэта и диссидента, скончавшегося 4 сентября 1985 года после объявленной 27 августа голодовки и ставшего посмертно, в 2005 году, Героем Украины. Разумеется, Жорж Нива не оставил без внимания войну между Россией и Украиной – войну, по его словам, «немыслимую», которая заставляет всех, кому не безразличны обе страны, «жить с ожогом». Свою явно негативную реакцию на отсутствие массовых протестов против войны в России он выразил так: «Невозможно услышать страну, которая молчит».

В рамках вечера состоялась также дискуссия на тему «Украина – Россия: влияние войны на культурную жизнь», в которой приняли участие профессор Нива, профессор русской и советской истории Женевского университета Корин Амашер (с которой мы познакомили вас вчера) и украинский философ, профессор и директор Центра европейских гуманитарных исследований Национального университета «Киево-Могилянская академия» и научно-издательского объединения «Дух и Литера», главный редактор журнала «Дух и Литера» Константин Сигов. В роли модератора выступил журналист Жан-Жак Рот. Не скроем, мы посетовали про себя, что к разговору не был приглашен и представитель российской интеллигенции, но таковы, вероятно, законы военного времени.

Разговор получился познавательный и откровенный, ведь все три спикера давно и хорошо знают друг друга. Издательские проекты Константина Сигова стали основой для развития научных контактов и совместных исследований с ведущими европейскими научными школами. В рамках этих проектов в Киев не раз приезжал с лекциями Жорж Нива, а сам г-н Сигов неоднократно выступал в Швейцарии. Корин Амашер, также бывшая студентка Жоржа Нива, ездила в свое время в Киев изучать украинский язык, что было обязательным условием для участия в одной из первых в Европе программ по изучению Украины, открытой в Женевском университете с подачи профессора.

Разговор длился больше часа, и если в самом кратком виде изложить высказанные соображения, то картина получается такая.

Первым слово предоставили гостю – Константину Сигову, который произвел на нас большое впечатление не только блестящим владением французским языком, но и разумностью и взвешенностью слов, несмотря на явно переполнявшие его эмоции. Начавшаяся 24 февраля война в одночасье изменила его жизнь и жизнь всей его страны, сделав первостепенной роль свидетеля, которую выпало сыграть каждому участнику событий, – сказал он и рассказал о коллегах, никогда ранее не державших в руках оружия, но ушедших защищать страну. «Мы переживаем особый момент всеобщей благодарности, поскольку осознаем, что наша свобода не упала с неба, но отвоевывается конкретными людьми», – подчеркнул профессор Сигов, напомнив о «Черной книге коммунизма», завершающейся цитатой из Василия Гроссмана, в своем романе «Все течет» перефразировавшего формулу Гегеля «все действительное разумно» на «все бесчеловечное неразумно, недействительно и бессмысленно».

Рассуждая о влиянии войны на культуру, он поделился разговором с композитором Валентином Сильвестровым, вопрошающим, почему в течение последних тридцати лет Запад не интересовался музыкой новой независимой Украины, и почему приходится платить такую страшную цену за то, чтобы его собственные произведения звучали теперь в ведущих концертных залах мира. «Потенциал жестокости, заложенный в человеке, впечатляет», – с сожалением отметил профессор Сигов, напомнив об «Илиаде», которую он назвал «поэмой о жестокости и милосердии», и призвав европейцев «не оставлять Украину и быть солидарными в защите благородных ценностей и справедливости».

Профессор Нива ожидаемо говорил прежде всего о литературе, сразу отметив упрощенное представление Запада о позиции российской общественности вообще и интеллигенции в частности. Чтобы объяснить эту позицию, он припомнил и стихотворение Пушкина «Клеветникам России», позиционирующее «этого любителя свободы одновременно и обожателем империи», и обращения поэта попеременно к Вергилию, воспевавшему власть, и к Овидию, отправленному властью в изгнание. «Русские писатели во все времена находились как с одной стороны, так и с другой», – завершил профессор Нива проводимую им параллель и привел в качестве дополнительных примеров подобных противоречий Льва Толстого, восхитительно воспевавшего Россию в «Войне и мире» и при этом открыто выступившего против царя в статье «Не могу молчать» 1908 года, и Федора Достоевского, восхищавшегося «Последним днем осужденного» Гюго и бывшего при этом ультра реакционером. «Сведение счетов между русскими всегда заканчивается кровью», – с горечью заметил Жорж Нива, сделав неожиданный для нас вывод о том, что «период русской литературы сострадания, длившийся от Гоголя до Чехова и почти исчезнувшей в советский период с его искренним прославлением силы и твердости, сегодня завершен. Современная русская литература заполонена играми с формой, что не является заложенной Толстым традицией». При этом профессор выразил надежду, что, возможно, на новой волне диссидентства и «есть в России писатели, пишущие в стол».

Профессор Корин Амашер попыталась внести долю нейтральности в эмоциональную дискуссию, напомнив собравшимся вопросы, возникающие с 24 февраля: произойдет ли «отмена» русской культуры, исчезнет ли она, несет ли она добро или нет? Ответы на эти вопросы она связала со смыслом, вкладываемым в понятие «культура» или «большая культура» – последний термин профессор назвала «потенциально опасным», поскольку он предполагаем наличие «малой культуры» и превосходства одной культуры над другой. «Часто эта «большая культура» продвигается властью, – отметила она, напомнив печально известное недавнее интервью директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, в котором он назвал проводимые в Европе русские выставки культурной атакой, что в какой-то мере перекликается с нынешней «специальной операцией». Иными словами, культура – это орудие власти. Назвав «нормальным» разное восприятие русской культуры в Украине и в Швейцарии и ее сегодняшнее отторжение украинцами, она выразила надежду на то, что после завершения войны украинцы все же снова станут читать книги русских авторов, правда, возможно, в переводе.

Признаться, мы не думаем, что первоочередной задачей украинцев после завершения войны будет перевод русской литературы, но если когда-нибудь это произойдет, то будем искренне рады. А пока полученная Жоржем Нива Премия Леенаардс в размере 25 000 шв. франков будет передана им издательству киевскому издательству «Дух и Литера» – для выпуска детских книг и проведения социологических опросов, касающихся детского травматизма как следствия войны.

От редакции: Если вас заинтересовала описанная дискуссия, вы можете посмотреть ее целиком, перейдя по ссылке.