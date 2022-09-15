Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 15. 09. 2022.
Дискуссия на тему «Украина – Россия: влияние войны на культурную жизнь» выявило разнообразные оттенки серого в кажущейся черно-белой ситуации.|
Le débat sur le thème « Ukraine – Russie : l’impact de la guerre sur la vie culturelle » a révélé toutes les nuances du gris dans la situation qui paraît noire et blanche.
Наша Газета уже не раз имела повод упоминать щедрость Фонда Леенаардс, одного из крупнейших частных фондов Швейцарии: активный во французской части страны, он поддерживает новаторские проекты в областях культуры, взаимоотношений поколений в обществе, науки и здравоохранения. На мероприятии, организованном Фондом, мы побывали впервые.
Сам же лауреат в ответном благодарственном слове сказал, что Россия остается страной, которая никого не оставляет равнодушным, напомнил, что первой его русской книгой стали «Рассказы для детей» Льва Толстого, и сравнил с себя с молодыми получателями стипендий Фонда Леенаардс в том смысле, что в своем почтенном возрасте профессор осваивает новую для себя стезю переводчика с украинского языка, чтобы познакомить франкоязычного читателя с творчеством Василя Стуса, украинского поэта и диссидента, скончавшегося 4 сентября 1985 года после объявленной 27 августа голодовки и ставшего посмертно, в 2005 году, Героем Украины. Разумеется, Жорж Нива не оставил без внимания войну между Россией и Украиной – войну, по его словам, «немыслимую», которая заставляет всех, кому не безразличны обе страны, «жить с ожогом». Свою явно негативную реакцию на отсутствие массовых протестов против войны в России он выразил так: «Невозможно услышать страну, которая молчит».
В рамках вечера состоялась также дискуссия на тему «Украина – Россия: влияние войны на культурную жизнь», в которой приняли участие профессор Нива, профессор русской и советской истории Женевского университета Корин Амашер (с которой мы познакомили вас вчера) и украинский философ, профессор и директор Центра европейских гуманитарных исследований Национального университета «Киево-Могилянская академия» и научно-издательского объединения «Дух и Литера», главный редактор журнала «Дух и Литера» Константин Сигов. В роли модератора выступил журналист Жан-Жак Рот. Не скроем, мы посетовали про себя, что к разговору не был приглашен и представитель российской интеллигенции, но таковы, вероятно, законы военного времени.
Разговор получился познавательный и откровенный, ведь все три спикера давно и хорошо знают друг друга. Издательские проекты Константина Сигова стали основой для развития научных контактов и совместных исследований с ведущими европейскими научными школами. В рамках этих проектов в Киев не раз приезжал с лекциями Жорж Нива, а сам г-н Сигов неоднократно выступал в Швейцарии. Корин Амашер, также бывшая студентка Жоржа Нива, ездила в свое время в Киев изучать украинский язык, что было обязательным условием для участия в одной из первых в Европе программ по изучению Украины, открытой в Женевском университете с подачи профессора.
Разговор длился больше часа, и если в самом кратком виде изложить высказанные соображения, то картина получается такая.
Первым слово предоставили гостю – Константину Сигову, который произвел на нас большое впечатление не только блестящим владением французским языком, но и разумностью и взвешенностью слов, несмотря на явно переполнявшие его эмоции. Начавшаяся 24 февраля война в одночасье изменила его жизнь и жизнь всей его страны, сделав первостепенной роль свидетеля, которую выпало сыграть каждому участнику событий, – сказал он и рассказал о коллегах, никогда ранее не державших в руках оружия, но ушедших защищать страну. «Мы переживаем особый момент всеобщей благодарности, поскольку осознаем, что наша свобода не упала с неба, но отвоевывается конкретными людьми», – подчеркнул профессор Сигов, напомнив о «Черной книге коммунизма», завершающейся цитатой из Василия Гроссмана, в своем романе «Все течет» перефразировавшего формулу Гегеля «все действительное разумно» на «все бесчеловечное неразумно, недействительно и бессмысленно».
Рассуждая о влиянии войны на культуру, он поделился разговором с композитором Валентином Сильвестровым, вопрошающим, почему в течение последних тридцати лет Запад не интересовался музыкой новой независимой Украины, и почему приходится платить такую страшную цену за то, чтобы его собственные произведения звучали теперь в ведущих концертных залах мира. «Потенциал жестокости, заложенный в человеке, впечатляет», – с сожалением отметил профессор Сигов, напомнив об «Илиаде», которую он назвал «поэмой о жестокости и милосердии», и призвав европейцев «не оставлять Украину и быть солидарными в защите благородных ценностей и справедливости».
Профессор Нива ожидаемо говорил прежде всего о литературе, сразу отметив упрощенное представление Запада о позиции российской общественности вообще и интеллигенции в частности. Чтобы объяснить эту позицию, он припомнил и стихотворение Пушкина «Клеветникам России», позиционирующее «этого любителя свободы одновременно и обожателем империи», и обращения поэта попеременно к Вергилию, воспевавшему власть, и к Овидию, отправленному властью в изгнание. «Русские писатели во все времена находились как с одной стороны, так и с другой», – завершил профессор Нива проводимую им параллель и привел в качестве дополнительных примеров подобных противоречий Льва Толстого, восхитительно воспевавшего Россию в «Войне и мире» и при этом открыто выступившего против царя в статье «Не могу молчать» 1908 года, и Федора Достоевского, восхищавшегося «Последним днем осужденного» Гюго и бывшего при этом ультра реакционером. «Сведение счетов между русскими всегда заканчивается кровью», – с горечью заметил Жорж Нива, сделав неожиданный для нас вывод о том, что «период русской литературы сострадания, длившийся от Гоголя до Чехова и почти исчезнувшей в советский период с его искренним прославлением силы и твердости, сегодня завершен. Современная русская литература заполонена играми с формой, что не является заложенной Толстым традицией». При этом профессор выразил надежду, что, возможно, на новой волне диссидентства и «есть в России писатели, пишущие в стол».
Профессор Корин Амашер попыталась внести долю нейтральности в эмоциональную дискуссию, напомнив собравшимся вопросы, возникающие с 24 февраля: произойдет ли «отмена» русской культуры, исчезнет ли она, несет ли она добро или нет? Ответы на эти вопросы она связала со смыслом, вкладываемым в понятие «культура» или «большая культура» – последний термин профессор назвала «потенциально опасным», поскольку он предполагаем наличие «малой культуры» и превосходства одной культуры над другой. «Часто эта «большая культура» продвигается властью, – отметила она, напомнив печально известное недавнее интервью директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, в котором он назвал проводимые в Европе русские выставки культурной атакой, что в какой-то мере перекликается с нынешней «специальной операцией». Иными словами, культура – это орудие власти. Назвав «нормальным» разное восприятие русской культуры в Украине и в Швейцарии и ее сегодняшнее отторжение украинцами, она выразила надежду на то, что после завершения войны украинцы все же снова станут читать книги русских авторов, правда, возможно, в переводе.
Признаться, мы не думаем, что первоочередной задачей украинцев после завершения войны будет перевод русской литературы, но если когда-нибудь это произойдет, то будем искренне рады. А пока полученная Жоржем Нива Премия Леенаардс в размере 25 000 шв. франков будет передана им издательству киевскому издательству «Дух и Литера» – для выпуска детских книг и проведения социологических опросов, касающихся детского травматизма как следствия войны.
От редакции: Если вас заинтересовала описанная дискуссия, вы можете посмотреть ее целиком, перейдя по ссылке.
Подорожание медстраховки неизбежно?Страховые компании предупреждают о неминуемом росте расходов на медобслуживание, а власти, в свою очередь, подготовили очередной пакет мер для сдерживания стоимости базовой страховки.
Монументальный кусок швейцарского сыраМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы совершим виртуальное путешествие в здание, где многие из вас, вероятно, бывали.
Инфляция и зарплатыНа фоне растущей стоимости жизни в Швейцарии профсоюзы требуют повышения заработных плат в следующем году на 4-5%. Выполнить это требование не так просто.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
В Швейцарии выбрали отель годаЭтого почетного титула, по версии гида GaultMillau, удостоен лозаннский Beau-Rivage Palace.
Добавить комментарий