Фестиваль в Вербье 2022: кто остался на трубе? |Verbier Festival 2022 : la musique en guerre

Идет пятый месяц войны. Накал страстей, наблюдавшейся в Швейцарии в ее первые дни, поутих, и уже не каждый день она выступает главным новостным сюжетом. Еще 7 марта Наша Газета опубликовала материал, в котором анализировала реакцию на трагические события со стороны некоторых швейцарских деятелей культуры, - области, которая гораздо теснее связана с политикой, чем принято считать, и в которой эмоции часто превалируют над сухим расчетом.