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пятница, 1 июля 2022 года   

Фестиваль в Вербье 2022: кто остался на трубе?|Verbier Festival 2022 : la musique en guerre

Автор: Надежда Сикорская, Вербье, 1. 07. 2022.

Композиторы-классики Родион Щедрин и Валентин Сильвестров зададут тон фестивалю (DR)

Международный музыкальный фестиваль, известный активным участием в нем российских музыкантов, внес в свою программу коррективы, продиктованные войной на Украине.

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Le festival international de musique classique, connu par une forte présence russe, a dû revoir son programme sous l’impact de la guerre en Ukraine.

Идет пятый месяц войны. Накал страстей, наблюдавшейся в Швейцарии в ее первые дни, поутих, и уже не каждый день она выступает главным новостным сюжетом. Еще 7 марта Наша Газета опубликовала материал, в котором анализировала реакцию на трагические события со стороны некоторых швейцарских деятелей культуры, - области, которая гораздо теснее связана с политикой, чем принято считать, и в которой эмоции часто превалируют над сухим расчетом.

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среда, 31 августа 2022 года
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