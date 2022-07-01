Автор: Надежда Сикорская, Вербье, 1. 07. 2022.
Международный музыкальный фестиваль, известный активным участием в нем российских музыкантов, внес в свою программу коррективы, продиктованные войной на Украине.|
Le festival international de musique classique, connu par une forte présence russe, a dû revoir son programme sous l’impact de la guerre en Ukraine.
Идет пятый месяц войны. Накал страстей, наблюдавшейся в Швейцарии в ее первые дни, поутих, и уже не каждый день она выступает главным новостным сюжетом. Еще 7 марта Наша Газета опубликовала материал, в котором анализировала реакцию на трагические события со стороны некоторых швейцарских деятелей культуры, - области, которая гораздо теснее связана с политикой, чем принято считать, и в которой эмоции часто превалируют над сухим расчетом.
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