Рождество уже прошло, а до Пасхи еще надо дожить. Однако, как показывает наш собственный опыт, чудеса случаются и в неурочное для них время. Куда только не забрасывала нас профессия – в швейцарскую армию, в мужской монастырь, на борт сверхлегкого самолета и даже в тюрьму для несовершеннолетних. Но общаться с «человеком из космоса» нам еще не доводилось. И вот – премьера.

Этим чудом, которое кто-то сочтет обыкновенным в наш век высоких коммуникаций, мы обязаны верному другу и регулярному гостю Нашей Газеты профессору Жоржу Нива, не нуждающемуся в представлении нашей аудитории. Беседуя с ним по телефону на прошлой неделе, мы узнали, что пока весь мир следил за посадкой ровера НАСА «Персеверанс» на Марс, профессор в соседнем с Женевой французском городке Эзри готовился к космическому диалогу о Борисе Пастернаке, с которым в молодости был знаком и много общался. Признаемся, новость эта, на фоне всеобщей коронавирусной депрессии, привела нас в такое волнение, словно мы сами получили приглашение отправиться в космическое путешествие.

Оказывается, существует проект – литературная гостиная «Слово и космос», осуществляемый при поддержке «Роскосмоса», Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина и Московской губернской библиотеки. При этом инициатором его стал не один из этих уважаемых институтов, а 46-летний космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Николаевич Рыжиков, удостоенный в 2018 году звания Герой Российской Федерации.

В октябре 2016 – апреле 2017 года он совершил космический полёт в качестве командира экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера экипажа Международной космической станции. Продолжительность того первого для Рыжикова полёта составила 173 суток 3 часа 15 минут 21 секунд.

14 октября 2020 года в 8:45:04 по московскому времени Сергей Рыжиков вновь стартовал с площадки № 31 космодрома Байконур, на этот раз в качестве командира экипажа космического корабля «Союз МС-17» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе МКС-63/64 основных космических экспедиций. Вместе с ним работают бортинженер экипажа «Союз МС-17» -космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА, американский микробиолог Кэтлин Рубинс. 18 ноября 2020 года два Сергея совершили выход в открытый космос на 6 часов 47 минут, после чего продолжили полет, в котором пребывают по сей день.

Можно представить себе, что всем троим членам экипажа есть, чем заняться. Но Сергей Рыжиков настолько любит поэзию, что готов беседовать о ней даже из космоса! Разговор, за которым мы имели возможность – да здравствует техника! – наблюдать в прошлую пятницу, был уже третьим в литературной гостиной онлайн-цикла «Слово и космос» с прямым подключением к Международной космической станции. Темами первых двух были, по выбору космонавта, «Евгений Онегин» и Иосиф Бродский. Третья встреча, состоявшаяся в последний рабочий день февраля, была посвящена лирике Бориса Пастернака со знаменитым «Февраль. Достать чернил и плакать» вынесенным в заголовок.

Участники беседы общались с четырех онлайн-площадок: Сергей Рыжиков с борта «Союза МС-17», литературовед Эльмира Афанасьева из центра управления полетом в Королеве, литературовед, автор книг и фильмов о Б. Л. Пастернаке Наталья Иванова – из подмосковного Переделкино, где находится Дом-музей Бориса Леонидовича, и Жорж Нива – из своего дома в Эзри.

Для тех, кто запамятовал, с удовольствием напоминаем прекрасное стихотворение, над которым Пастернак работал в течение многих лет и которое стало отправной точкой для дискуссии:

Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,

Чрез благовест, чрез клик колес,

Перенестись туда, где ливень

Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,

С деревьев тысячи грачей

Сорвутся в лужи и обрушат

Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,

И ветер криками изрыт,

И чем случайней, тем вернее

Слагаются стихи навзрыд.

Наши просвещенные читатели знают, конечно, что Борис Леонидович Пастернак родился 29 января, а по новому стилю – 10 февраля 1890 года, однако сам днем своего рождения считал 11 февраля, так как не хотел отмечать его в день смерти Пушкина.

Мы не собираемся пересказывать содержание беседы, поскольку у вас есть возможность посмотреть ее в записи, и это как раз тот случай, когда точно лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Поделимся лишь своими впечатлениями.

Сергей Рыжиков, обращаясь к нам с борта международной космической станции, читал стихи Пастернака, посвященные Времени, которое, по словам космонавта, в космосе воспринимается по-особому. Вот он – настоящий мужчина и при этом, как заметила бы Алла Пугачева, настоящий полковник.

Сидя перед экраном компьютера в Женеве, мы слушали читаемые наизусть Героем России «Единственные дни» со знаменитым «… и дольше века длится день», «Ночь», в котором Пастернак сравнивает поэта или художника с летчиком, который тоже вынужден иногда бодрствовать по ночам, или «Август», в котором описывается фаворский свет. Оказывается, позывной экипажа международной космической станции «Союз МС-02» – Фавор, по названию горы высотой 588 м, находящейся в Нижней Галилее, в 9 км к юго-востоку от Назарета, в Израиле, и в христианстве традиционно считающейся местом Преображения Господня. В городе Королеве, бывшем Звездном городке, есть Храм Преображения Господня, есть одноименный храм и в Переделкино, где жил Пастернак, считавший День Преображения, 6 августа по старому стилю, днем своего второго рождения – вот такие удивительные параллели. Первой из фотографий, сделанных Сергеем Рыжиковым из космоса и показанных нам, стал вид Израиля с Галилейским морем и горой Фавор. Увидели мы также Грузию, которую так любил Борис Пастернак и поэзию которой переводил, Урал и даже «наши» Альпы!

А теперь представьте себе наше изумление, когда, на 32-й минуте передачи, мы услышали собственный отправленный в студию вопрос о том, каким образом Сергей Рыжиков наблюдает из космоса смену времен года. И немедленно получили от него ответ! Выяснилось, что смену времен года космонавты наблюдают визуально – по перемещению облачных массивов, связанных с осадками, по таянию снегов, по изменению так называемой зеленой волны, когда начинается активный рост зеленых насаждений на поверхности планеты. Помимо визуальных наблюдений пользуются они и специальной аппаратурой. Кстати, прямой вопрос Нашей Газеты стал единственным в этом удивительном прямом эфире, заданным из планетарного зала!

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показывал сокровища из собственного архива: фотографии Бориса Пастернака

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с дарственной надписью поэта и сделанные самим Жоржем,

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Мария Стюарт

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Шиллера

с дарственной надписью, иллюстрации Александра Алексеева к

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Доктору Живаго

»…

Это было невероятно трогательно.

Да простят нас уважаемые литературоведы, но наблюдения и комментарии этоголитератора-любителяпоказались нам интереснееразбора текстовмногими профессионалами! По искренности, по проникновенности ему соответствовал лишь Жорж НиваДрогнувшим голосом он рассказывал о своих встречах с Борисом Пастернаком, которого уже при жизни называликлассикомо его похоронах 4 июня 1960 года

«Общение с космосом» неминуемо навело нас на философские размышления. Человек в буквальном смысле «там, за горизонтом» долгие месяцы обходится без многочисленных предметов и привычек земного быта, но не может обойтись без поэзии. Не чудо ли это? Не ответ ли на нудные дискуссии о неминуемой смерти высокой культуры, о способности искусственного интеллекта заменить творческий гений? И не осознает ли каждый из нас в этот странный период пандемии, что для него действительно важно, не отделяет ли подсознательно зерна от плевел?

Во время трансляции некоторые зрители сообщали о своем местонахождении, и получилась вот такая неполная география аудитории: Москва, Каунас, Монголия, Флоренция, Узбекистан, Татарстан, Румыния, Кыргызстан, Грузия, Донецк, Сербия, Женева, Франция, Казахстан, Архангельская область России, Симферополь, Торонто, Болгария, Словакия, Варшава… Что объединяет всех этих людей? Еще одно чудо – поэзия. Читайте стихи, дорогие читатели, они помогают оторваться от повседневности, воспарить над ней и испытать иногда необходимое всем, не только космонавтам, состояние невесомости!