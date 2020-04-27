На сайте женевского Музея искусства и истории (MAH) можно оценить оцифрованные коллекции шедевров; советуем обратить внимание на подборку картин, авторы которых воздали должное врачам, изобразив их за работой или написав их портреты. Кроме того, в период вынужденного пребывания дома музей готов преподнести вам оригинальный подарок. Для этого нужно сфотографировать одну из комнат своей квартиры или дома, выбрать на сайте музея экспонат, который вы хотели бы увидеть в родных пенатах, и отправить снимок вместе со ссылкой на произведение искусства на адрес community.mah@ville-ge.ch. В письме укажите свое имя, сферу деятельности или интересов, эксперты MAH поместят картину, скульптуру или другой предмет в вашу гостиную так, будто она действительно там находится. Также на фото появятся несколько ссылок на видео, фото и аудиозаписи, связанные с выбранным вами экспонатом. Снимок будет размещен на этом сайте, откуда им легко поделиться в социальных сетях или отправить друзьям по почте.



Добавим, что разные женевские музеи публикуют в Facebook познавательные видео с хэштегом #CultureChezVous (франц.: культура у вас дома). Например, об интересном экспонате в MAH - скрипке, которую сделал французский мастер, обладатель почетных наград Жан-Батист Вийом (1798-1875). Речь идет о копии инструмента, созданного Джузеппе Гварнери (1698-1744). На скрипке итальянского мастера играл Никколо Паганини (1782-1840), в 1836 году он выступал в Париже, и, когда с инструментом возникли проблемы, обратился к Вийому. Француз отремонтировал скрипку и вернул ее на следующий день, а позднее показал Паганини копию его инструмента, выполненную с таким знанием дела, что итальянец-виртуоз тут же ее купил. Посмотрев другое видео, мы узнаем, как выглядит сад Музея искусств Дальнего Востока (фонд Баура): размером всего 5 на 15 метров, он устроен в соответствии с сакутэйки – древнейшей японской рукописью, содержащей рекомендации по садоводству. Море с застывшими волнами из белого гравия, живописная тропинка из плоских камней, умело подобранные растения – здесь чувствуешь себя так, будто оказался на Востоке.



В Фонде Бейелера в Базеле разработана специальная онлайн-программа под названием BeyelerFromHome. Благодаря видеоподборке можно оценить экспозицию «Эдвард Хоппер», а также выставку «Увидеть тишину – Образы спокойствия». Сотрудники Фонда подготовили цифровые копии избранных произведений и текстов. С этой недели начнутся виртуальные экскурсии по выставочным залам, четыре уже запланированы на 17, 22, 24 и 29 апреля (на немецком языке). Кроме того, в рамках программы Beyeler Create специалисты предлагают много творческих заданий, которые подойдут людям разного возраста и помогут им открыть в себе новые таланты. На сайте Фонда можно найти больше информации, а также посмотреть интересные выступления, интервью с современными художниками и скульпторами, «посетить» разные выставки. Более того, каждую среду сотрудник Фонда Бейелера, знаток творчества американского живописца Эдварда Хоппера (1882-1967), анализирует онлайн одну из картин мастера.



На сайте Фонда Яна Михальского можно послушать сказки и узнать, какие книги рекомендуют к прочтению эксперты. Юрский музей искусства и истории в Делемоне в этом году начал оцифровку своих коллекций, на сегодня онлайн доступны более 550 экспонатов. Женевский Фонд Бодмера предлагает детям создать свои образцы иллюминированной рукописи, примеры которой приведены здесь. Свои работы мальчишки и девчонки могут прислать на адрес s.brugiere@fondationbodmer.ch, лучшие творения будут опубликованы на странице Фонда в Facebook. Расположенный в Женеве Международный музей Красного Креста и Красного Полумесяца каждую среду публикует плакат, «помогающий понять, что происходит с нами сегодня». Плакат интересен тем, что представлен не только в оригинале, но и в виде копии для раскрашивания. Готовые работы детей можно разместить в соцсетях с хештегом #RedCrossMuseum или отправить в музей по почте: Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Avenue de la Paix 17, 1202 Genève. На очередном плакате нарисован чихающий мальчик, девочка протягивает ему салфетку, а его друг от него отворачивается. Ниже приведены вопросы, которые родители могут задать детям:

- Что делает мальчик в центре?

- Как реагирует другой мальчик?

- Представь, что говорит девочка.

- Чем опасны грязные руки?

- Где сейчас твои друзья? Чем они занимаются? Что бы ты хотел им сказать?





На сайте MCBA ) каждый понедельник публикуются творческие задания для детей и родителей. Из пояснений можно узнать много интересного, например: в 1834 году американский промышленник нанял швейцарского художника Шарля Глейра для документирования в рисунках его путешествия. Вместе они посетили Сицилию, Мальту, Грецию, Малую Азию, Египет и Судан; Шарль Глейр запечатлел на бумаге экзотические интерьеры, живописные пейзажи и величественные памятники архитектуры. Связанное с этой историей задание состоит в том, чтобы оценить свое повседневное окружение взглядом художника и выбрать три сюжета: одного из своих близких за его привычным занятием, предмет из вашего интерьера, а также вид на комнату или на пространство, открывающееся за окном. После этого останется только нарисовать, результат творческого процесса можно разместить на странице MCBA в Facebook или отправить в музей по эл. почте mcbactivites@gmail.com.Приятного вам времяпровождения!