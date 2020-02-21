Наша жизнь, пришедшаяся на эру технического прогресса, отличается… суетой. И не в том философском смысле, который вкладывал в это слово ветхозаветный Екклесиаст, сын иерусалимского царя Давида, а в гораздо более приземленном: мы в вечном движении, вечно куда-то спешим, вечно опаздываем, развивая все большие скорости… А что такое искусство, как не отражение жизни? Неудивительно поэтому, что «скоростная тема» отразилась и в нем. Но за ускорением всегда наступает замедление, после напряженной рабочей недели очень хочется расслабиться. Желательно, в тишине, пройдясь, например, по берегу Женевского озера. Раньше обеспеченные люди стремились жить в центре больших мегаполисов, это считалось престижным. Теперь же их все больше тянет за город, на природу… Жизненная тенденция неизбежно перешла в область творчества, а тема тишины в искусстве привлекла, вслед за кураторами женевского Музея искусства и истории, их коллег из Фонда Бейелера в Базеле.







В экспозиции представлены знаковые работы из собрания Фонда, охватывающие огромное арт-пространство от импрессионизма до модернизма. Даже не всматриваясь в подписи, узнаешь творения Клода Моне, Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Фернана Леже, Пита Мондриана, Ханса Арпа, Альберто Джакометти, Марка Ротко, Энди Уорхола, Ричарда Серра, Герхарда Рихтера и Марлен Дюма – да, затесалась-таки одна дама в сонм великих… Эти полотна и скульптуры дополнены другими шедеврами, на время выставки предоставленными Фонду Бейелера частными коллекционерами, а также последней «обновой» самого базельского фонда, недавно приобретшего «Бюст женщины в профиль» («Пишущая женщина») Пабло Пикассо (1932).





Поразительно наблюдать неслышное (!) присутствие общей темы в этих творениях, столь разных по своей эстетике, содержанию, форме, изобразительным средствам и использованным материалам… Каждый из выставочных залов музея – по определению, места тихого, способствующего размышлениям – посвящен особому аспекту понятия «тишина и спокойствие», приглашая посетителя к неспешному созерцанию экспонатов: статическое и физическое спокойствие, идиллическое и природное, небесное и как предвестник бури, тишина и пустота, равновесие, натюрморты, внутреннее спокойствие, молчание, сон и, наконец, вечный покой… В ансамбле выставка отражает все богатство обозначенной темы, намеренно отсылая и к работам Эдварда Хоппера, выставка которого тоже проходит в настоящий момент.



Увидеть разом две прекрасные выставки, разве можно упустить такую возможность? Ведь покой нам пока еще только снится!