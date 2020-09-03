Автор: Заррина Салимова, Женева, 3. 09. 2020. Просмотров: 274
Специальный докладчик по вопросу о пытках Нильс Мельцер и другие эксперты ООН по правам человека призвали белорусские власти прекратить пытки над протестующими и привлечь виновных к ответственности.|
Nils Melzer, le rapporteur suisse de l’ONU contre la torture, ainsi que d’autres experts indépendants ont appelé les autorités du Bélarus de mettre un terme à la torture contre les manifestants et à poursuivre les responsables.
Наша Газета рассказывала о непрекращающихся массовых протестах в Беларуси и насилии в отношении мирных демонстрантов, включая женщин и несовершеннолетних детей. С призывом остановить насилие выступили многие международные организации, а во вторник, 1 сентября, совместное заявление опубликовали эксперты ООН по правам человека, в том числе специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, швейцарец Нильс Мельцер; специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин; специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободного выражения Ирен Хан; специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации Клеман Ньялетсосси Вуль; а также члены двух рабочих групп ООН – по насильственным или недобровольным исчезновениям и по произвольным задержаниям.
«Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международными нормами в области прав человека. Это не может быть оправдано ни по какой причине», - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Спецдокладчики призвали прекратить пытки и сообщили, что им известно о 6 700 задержанных и о «450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам». Более того, эксперты ООН получили «сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками».
Белорусский правозащитный центр «Весна», в свою очередь, сообщает о более 7 500 задержанных в ходе августовских акций протеста в Беларуси и о не менее 500 задокументированных случаях применения пыток, отмечая, что не все из тех, кто подвергся пыткам, готовы заявить об этом – отчасти из страха преследования со стороны властей. «Акты запрещенного обращения носили массовый и системный характер. Должностные лица МВД с разной степенью определенности подтвердили, что насилие не было эксцессом отдельных сотрудников, а планировалось заранее в ответ на протестные акции», - пишут правозащитники центра, лишенного аккредитации в Беларуси.
Эксперты ООН считают, что белорусские власти должны провести расследование, обеспечить компенсацию жертвам и их семьям и «привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как утверждается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей». Как пишут белорусские СМИ, для расследования сообщений о жестком обращении с задержанными на акциях протеста генпрокуратура создаст межведомственную комиссию. Пока следственный комитет не открыл ни одного дела по пыткам, однако возбуждены дела против граждан, которых обвиняют в насилии в отношении силовиков.
В заявлении также упоминается о том, что в ходе акций протеста были задержаны и выполнявшую свою работу журналисты. Кроме того, в субботу белорусские власти отозвали аккредитацию у десятков журналистов, работающих на зарубежные СМИ, при этом корреспондентов, являющихся гражданами других государств, выслали из страны. Правозащитники и независимые белорусские СМИ неоднократно сообщали о целенаправленном преследовании репортеров, осуществляющих свою профессиональную деятельность. Например, во вторник в Минске были задержаны журналисты Tut.by, «Комсомольской правды в Беларуси» и БелаПАН: Алексей Судников, Надежда Калинина, Никита Дуболеко, Мария Элешевич, Станислав Зоркий и Андрей Шавлюго. Репортеров, которые освещали протестные акции, обвиняют в участии в «несанкционированном митинге». Редакция Нашей Газеты присоединяется к требованиям о немедленном освобождении наших коллег.
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