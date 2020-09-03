Наша Газета рассказывала о непрекращающихся массовых протестах в Беларуси и насилии в отношении мирных демонстрантов, включая женщин и несовершеннолетних детей. С призывом остановить насилие выступили многие международные организации, а во вторник, 1 сентября, совместное заявление опубликовали эксперты ООН по правам человека, в том числе специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, швейцарец Нильс Мельцер; специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин; специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободного выражения Ирен Хан; специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации Клеман Ньялетсосси Вуль; а также члены двух рабочих групп ООН – по насильственным или недобровольным исчезновениям и по произвольным задержаниям.

«Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международными нормами в области прав человека. Это не может быть оправдано ни по какой причине», - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Спецдокладчики призвали прекратить пытки и сообщили, что им известно о 6 700 задержанных и о «450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам». Более того, эксперты ООН получили «сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками».

Белорусский правозащитный центр «Весна», в свою очередь, сообщает о более 7 500 задержанных в ходе августовских акций протеста в Беларуси и о не менее 500 задокументированных случаях применения пыток, отмечая, что не все из тех, кто подвергся пыткам, готовы заявить об этом – отчасти из страха преследования со стороны властей. «Акты запрещенного обращения носили массовый и системный характер. Должностные лица МВД с разной степенью определенности подтвердили, что насилие не было эксцессом отдельных сотрудников, а планировалось заранее в ответ на протестные акции», - пишут правозащитники центра, лишенного аккредитации в Беларуси.

Эксперты ООН считают, что белорусские власти должны провести расследование, обеспечить компенсацию жертвам и их семьям и «привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как утверждается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей». Как пишут белорусские СМИ, для расследования сообщений о жестком обращении с задержанными на акциях протеста генпрокуратура создаст межведомственную комиссию. Пока следственный комитет не открыл ни одного дела по пыткам, однако возбуждены дела против граждан, которых обвиняют в насилии в отношении силовиков.

Тревогу экспертов ООН вызывает тот факт, что до сих пор ничего не известно о местонахождении и состоянии здоровья, по крайней мере, шести человек, пропавших во время протестов. Они также обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут повториться, если жесткая реакция на мирные протесты продолжится. Эксперты напомнили, что никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за участие в мирных демонстрациях, и призвали к незамедлительному освобождению задержанных, а также к соблюдению их прав, включая «немедленную регистрацию, судебный надзор за задержанием и уведомление членов семьи, как только подозреваемый лишен свободы».

В заявлении также упоминается о том, что в ходе акций протеста были задержаны и выполнявшую свою работу журналисты. Кроме того, в субботу белорусские власти отозвали аккредитацию у десятков журналистов, работающих на зарубежные СМИ, при этом корреспондентов, являющихся гражданами других государств, выслали из страны. Правозащитники и независимые белорусские СМИ неоднократно сообщали о целенаправленном преследовании репортеров, осуществляющих свою профессиональную деятельность. Например, во вторник в Минске были задержаны журналисты Tut.by, «Комсомольской правды в Беларуси» и БелаПАН: Алексей Судников, Надежда Калинина, Никита Дуболеко, Мария Элешевич, Станислав Зоркий и Андрей Шавлюго. Репортеров, которые освещали протестные акции, обвиняют в участии в «несанкционированном митинге». Редакция Нашей Газеты присоединяется к требованиям о немедленном освобождении наших коллег.