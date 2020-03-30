Автор: Надежда Сикорская, Genève - Женева, 30. 03. 2020. Просмотров: 102
Сегодня на сцене Большого театра Женевы должна была состояться всемирная премьера оперы немецкого композитора Кристиана Жоста по мотивам одноименного фильма Ксавье Коллера. Назло коранавирусу она состоится, и чтобы побывать на ней, вам не придется нарушать условия самоизоляции.|
La première de la création mondiale de l’opéra composé par l’allemand Christian Jost et inspiré par le film Reise der Hoffnung (1990) de Xavier Koller aurait dû avoir lieu ce soir au Grand Théâtre de Genève. Et elle aura lieu ! Pour y assister vous n’avez pas besoin de violer les règles du confinement.
Десять дней назад мы рассказывали вам о сложном положении, в которое попали партнеры Нашей Газеты, работающие в секторе культуры, и о найденных ими выходах из него. Мы сообщали, в частности, об отмене постановки «Путешествие к надежде». Но в пятницу получили радостную новость. «Большой театр не может сидеть сложа руки и ждать, он хочет восстановить связь со своей публикой и предложить ее музыку, театр, размышления, питающие души и интеллект», – заявил директор театра Авьель Кан.
Каким образом? Разумеется, с помощью цифровых технологий. Новый сервис театра называется Grand Théâtre Digital, и уже с сегодняшнего дня вы сможете, пройдя по этой ссылке, бесплатно посмотреть новый спектакль и послушать интервью его участников. Вместо программки, которую вы купили бы в театре, – наш рассказ о постановке.
Впервые за последние восемь лет Женевский оперный театр решился на заказ нового произведения – вместе с Баденским государственным театром в Карлсруэ. Выбор пал на «Путешествие к надежде», как следует из пресс-релиза, – «оперу об изгнании и убежище». Таким образом администрация театра подтвердила свое намерение переносить на оперные подмостки актуальные темы современности. И особый интерес к Турции. Не знаем, идет ли речь о совпадении, но нельзя не заметить, что уже второй раз за последние три месяца женевская публика окунется в проблемы именно этой страны: после оперы «Похищения из сераля» Моцарта, переосмысленной живущей в Женеве турецкой писательницей Асли Эрдоган, нам предлагают проникнуться делами совсем недавно минувших дней, а если вдуматься, так и не минувших вовсе.
Судя по всему прочитанному нами по этому поводу материалу, фильм Ксавьера Коллера «Путешествие к надежде», снятый в 1990 году и через год ставший первой и до сих пор единственной швейцарской картиной, удостоенной Оскара в номинации «лучший иностранный фильм», для швейцарцев – это как для нас «Броненосец Потемкин» или «Ирония судьбы, или с легким паром». Однако с момента кинематографического триумфа прошло тридцать лет, выросло новое поколение, а потому мы считаем уместным рассказать, о чем речь.
Несмотря на скептическое, судя по всему, отношение к опере, Ксавье Коллер дал разрешение на преображение своего вполне конкретного киносюжета по законам этого условного жанра, принимающего в Женеве невиданную доселе форму «гражданской оперы». То есть композитором можешь ты не быть, но…
Беспрецедентный на нашей памяти проект был, впрочем, доверен профессиональному немецкому композитору и пианисту Кристиана Жосту, в 1989 году окончившему Консерваторию Сан-Франциско – опять Калифорния. Признаемся, мы никогда о нем не слышали, а потому с интересом узнали, что в его послужном списке не только Премия Эрнста фон Сименса 2003 года, но и немало крупных произведений, включая оперы «Гамлет» в Берлинской Комической опере и «Красный фонарь» в Оперном театре Цюриха. «Путешествие к надежде» – дебют Жоста в Женеве.
«Я счастлив представить свое сочинение в Большом театре Женевы, – передает его слова коммюнике театра. – Опера должна быть способна питать воображение ребенка, и в этом смысле я верю в магию театра и в силу сюжета, который каждый может примерить на себя. Но должны быть у оперы и более масштабные амбиции, а потому все мои произведения объединяет одно: вопрос о человеческом достоинстве. Постановкой «Путешествия к надежде» мы хотим показать, каким образом некоторые пользуются миграцией для достижения своих целей. Искусство в целом, не только опера, должно трогать каждого, вызывать сочувствие. В этом контексте мне бы хотелось, чтобы моя музыка коснулась ваших сердец».
Достиг ли композитор своей цели, мы узнаем, посмотрев спектакль, о котором пока можем сказать лишь, что в полуторачасовой постановке есть кино- и видео элементы, а на сцене присутствуют камеры, подвешенные на строительные краны. Такова задумка венгерского кинорежиссера – а в данном случае режиссера-постановщика – Корнеля Мундрушо, впервые, по его собственному признанию, переносящему фильм на театральную сцену. С музыкальной точки зрения опера представлена в трех актах-концертах: в первом солирует скрипка, во втором ударные, в третьем труба.
Вторым, помимо Баденского государственного театра, партнером Большого театра Женевы стал городской хоспис, пятнадцать обитателей которого из числа ожидающих получения статуса беженца выйдут на сцену – для всех них это будет первая встреча (столкновение?) с оперой.
До встречи – виртуальной! – в Большом театре Женевы.
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