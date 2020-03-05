Автор: Лейла Бабаева, Берн, 5. 03. 2020. Просмотров: 185
В последние годы в некоторых странах Европы правозащитники и организации гражданского общества, оказавшие помощь мигрантам, подвергались судебным преследованиям без достаточных на то причин, отмечается в новом отчете Amnesty International. Также «виновных» запугивали, старались их дискредитировать и ограничивали их деятельность.
Помогая мигрантам в море или на суше, предлагая им одежду и жилье, собирая данные о насилии в их отношении со стороны полиции и пограничников, защитники прав человека помогают пролить свет на последствия миграционной политики и при этом сами оказываются под пристальным вниманием государственных органов. Последние полагают, что вышеупомянутые действия создают угрозу для национальной безопасности, и ссылаются на законы в сфере регулирования миграции и борьбы с терроризмом. Авторы отчета проанализировали примеры такой практики в период с 2017-го по 2019-й год в Швейцарии, Хорватии, Испании, Франции, Греции, Италии, Великобритании и на Мальте.
Главное обвинение, которое предъявляют защитникам прав человека – помощь в незаконном проникновении на территорию страны. Один из примеров: во Франции горный проводник предложил чай и теплую одежду четырем просителям убежища из Западной Африки, за что оказался под следствием, был осужден, но позднее оправдан – после подачи апелляции. В Швейцарии в 2018 году суд вынес приговоры 962 обвиняемым за нарушение закона об иностранцах и интеграции (LEI). Среди них только 32 человека получали прибыль от помощи мигрантам.
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