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четверг, 5 марта 2020 года   

Amnesty International недовольна Швейцарией |Amnesty International critique la Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 5. 03. 2020. Просмотров: 185

(© pixabay.com)

Неправительственная организация Amnesty International критикует восемь стран Европы, включая Швейцарию, за преследование граждан, помогающих мигрантам.|
Amnesty International épingle huit pays européens, dont la Suisse, pour avoir harcelé des citoyens qui aident les migrants.

В последние годы в некоторых странах Европы правозащитники и организации гражданского общества, оказавшие помощь мигрантам, подвергались судебным преследованиям без достаточных на то причин, отмечается в новом отчете Amnesty International. Также «виновных» запугивали, старались их дискредитировать и ограничивали их деятельность.

Помогая мигрантам в море или на суше, предлагая им одежду и жилье, собирая данные о насилии в их отношении со стороны полиции и пограничников, защитники прав человека помогают пролить свет на последствия миграционной политики и при этом сами оказываются под пристальным вниманием государственных органов. Последние полагают, что вышеупомянутые действия создают угрозу для национальной безопасности, и ссылаются на законы в сфере регулирования миграции и борьбы с терроризмом. Авторы отчета проанализировали примеры такой практики в период с 2017-го по 2019-й год в Швейцарии, Хорватии, Испании, Франции, Греции, Италии, Великобритании и на Мальте.

Главное обвинение, которое предъявляют защитникам прав человека – помощь в незаконном проникновении на территорию страны. Один из примеров: во Франции горный проводник предложил чай и теплую одежду четырем просителям убежища из Западной Африки, за что оказался под следствием, был осужден, но позднее оправдан – после подачи апелляции. В Швейцарии в 2018 году суд вынес приговоры 962 обвиняемым за нарушение закона об иностранцах и интеграции (LEI). Среди них только 32 человека получали прибыль от помощи мигрантам.

Amnesty International рекомендует Швейцарии ввести освобождение от наказания в соответствии с LEI, если правонарушитель руководствовался гуманными соображениями. Этот вопрос в скором времени будет рассмотрен в Федеральном собрании. О том, что Amnesty International затронула актуальную тему, свидетельствуют слова, которые министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан произнес на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций 26 сентября 2018 года: «…приходится констатировать заметное сужение пространства прав человека, в том числе в демократических обществах. … Через двадцать лет после утверждения Генеральной ассамблеей декларации о защитниках прав человека принимаются законы, ограничивающие деятельность адвокатов, журналистов и руководителей неправительственных организаций. Эти законы направлены на то, чтобы под предлогом наведения порядка заставить замолчать гражданское общество». Если такие меры государства применяют к собственным гражданам, то не удивительно, что они сурово обращаются с теми, кто пытаются помочь прибывшим издалека мигрантам.

 

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