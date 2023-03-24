«Путешествие к надежде» начинается на площади де Нёв |« Voyage vers l’espoir » débute depuis la place de Neuve

Спектакль должен был быть представлен публике почти ровно три года назад, 30 марта 2020 года. Но из-за свирепствовавшей тогда пандемии - как далеко все это теперь! - «живая» премьера была отменена, и хотя театр вышел из положения с помощью цифровых технологий, контакта с публикой не произошло. Теперь упущенное будет наверстано, и мы можем наконец рассказать вам об этой не совсем обычной постановке.