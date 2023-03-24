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пятница, 24 марта 2023 года   

«Путешествие к надежде» начинается на площади де Нёв|« Voyage vers l’espoir » débute depuis la place de Neuve

Автор: Надежда Сикорская, Genève - Женева, 24. 03. 2023.

Сцена из спектакля "Путешествие к надежде" в Большом театре Женевы (c) GTG/Gregory Batardon

28 марта на сцене Большого театра Женевы состоится долгожданная всемирная премьера оперы немецкого композитора Кристиана Жоста по мотивам одноименного фильма Ксавье Коллера. 

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La première de la création mondiale tant entendu de l’opéra composé par l’allemand Christian Jost et inspiré par le film Reise der Hoffnung (1990) de Xavier Koller verra enfin jour au Grand Théâtre de Genève le 28 mars. 

Спектакль должен был быть представлен публике почти ровно три года назад, 30 марта 2020 года. Но из-за свирепствовавшей тогда пандемии - как далеко все это теперь! - «живая» премьера была отменена, и хотя театр вышел из положения с помощью цифровых технологий, контакта с публикой не произошло. Теперь упущенное будет наверстано, и мы можем наконец рассказать вам об этой не совсем обычной постановке.

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