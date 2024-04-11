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суббота, 13 апреля 2024 года   

«Неделя чудес» в Женеве |«Wonder Week» à Genève

Автор: , Женева, .

Watches and Wonders. Фото: KEYSTONE/Cyril Zingaro

На ближайшие несколько дней Женева превратится в столицу часового искусства: в городе Кальвина проходят сразу два часовых салона, а также индивидуальные презентации независимых часовщиков, включая мануфактуру F.P.Journe.

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Pour les prochains jours, Genève se transforme en capitale horlogère: la cité de Calvin accueille deux salons horlogers à la fois, ainsi que des présentations individuelles d'horlogers indépendants, dont la manufacture F.P.Journe.

В последние три года продажи швейцарских часов били рекорды. По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в прошлом году объем экспорта превысил отметку в 26 миллиардов франков, что на 7,6% больше, чем в 2022-м. Аналитики прогнозируют, что в 2024-м, после трех исключительных лет, темпы роста в отрасли замедлятся, а из-за общего ухудшения экономической ситуации может наступить если не спад, то небольшая передышка, хотя часовщиков все равно, по-видимому, ждет неплохой год.

На этом фоне в Женеве стартовала «неделя чудес». Во вторник начал свою работу салон Watches & Wonders, где свои новинки представляют 54 часовых бренда – на восемь больше, чем в прошлом году. Бросается в глаза отсутствие Swatch Group (Omega, Tissot, Longines, Swatch, Blancpain, Breguet и другие марки). Во время презентации годовых показателей в марте этого года глава Swatch Group Ник Хайек заявил, что не хочет участвовать «в этом конкурсе красоты».

Первые несколько дней выставку могут посетить только профессионалы индустрии, но с субботы по понедельник она будет открыта для широкой публики. Любопытно, что салон пользуется особенной популярностью среди молодых людей. Средний возраст посетителей в прошлом году составил 35 лет, а четверть билетов была куплена людьми моложе 25 лет. Чем заняться на часовой выставке? Вы сможете помечтать перед витринами Rolex, полюбоваться моделями Raymond Weil или Frederique Constant, записаться на презентации новинок от некоторых крупных брендов с возможностью подержать часы в руках и примерить их, принять участие в экскурсиях, чтобы получить представление о часовой индустрии, заглянуть в инновационное пространство LAB, чтобы познакомиться с профессиями и технологиями часового дела завтрашнего дня, а также отправиться в тур по бутикам по маршруту «In the City».

Другая выставка, Time to Watches, проходит до 14 апреля на кампусе HEAD. Организаторы позиционируют салон как непринужденное мероприятие, ориентированное на встречи и обмен мнениями и представляющее часовой сектор во всем своем многообразии, включая часы всех ценовых сегментов. В программу, помимо многочисленных презентаций часовых мастеров, включены интересные дискуссии. Так, 13 апреля пройдет круглый стол о женщинах в истории часового дела. На протяжении 150 лет женщины составляли более трети рабочей силы в часовой промышленности, но о них практически забыли. Кроме того, 14 апреля в рамках салона пройдет однодневный часовой рынок Watch&Match: вы сможете пообщаться с дизайнерами, познакомиться с их последними творениями, примерить часы на свое запястье и, возможно, стать гордым обладателем одной из множества представленных на выставке часовых моделей.

Тем временем некоторые независимые часовщики не стремятся примкнуть ни к каким выставочным площадкам и организуют индивидуальные презентации для клиентов и избранной прессы. Именно так поступает женевская часовая мануфактура F.P.Journe, представившая на днях новинку – модель Gino’s Dream, посвященную близкому другу Франсуа-Поля Журна и сооснователю компании Montres Journe SA Сержу Кукровичу (1959-2021), более известному как Джино. Он родился в Антверпене и был сыном известного торговца бриллиантами Сэмми Кукровича. С ранних лет Джино увлекся часовым делом, став яркой фигурой в мире часового искусства. Помимо блестящих деловых качеств и таланта, Джино отличался индивидуальным стилем одежды: он предпочитал яркие цвета и неординарные наряды, а также всегда носил свои часы F.P.Journe из отмечающей в этом году десятилетие серии élégante на желтом браслете.

В память о друге Франсуа-Поль Журн создал новую модель часов из серии élégante. Безель модели Gino’s Dream украшен 52 керамическими камнями багетной огранки радужных оттенков, а ремешок желтого цвета напоминает о стиле Джино. Часы оснащены инновационным электромеханическим механизмом Calibre 1210, представленным в 2014 году. После 35 минут неподвижности часы переходят в спящий режим для экономии энергии. Как только их снова наденут, они сами устанавливают точное время по кратчайшему пути – по или против часовой стрелки, обеспечивая автономность в течение 8-10 лет при обычном использовании и до 18 лет в режиме ожидания.

Приятных вам часовых открытий, дорогие читатели!

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