420 000 долларов за часы F.P.Journe

Автор: Заррина Салимова, Женева, 14.03.2024.
Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.|
Les fonds récoltés lors de la vente aux enchères de charité seront reversés à la Breast Cancer Research Foundation (BCRF).
В начале марта знаменитая женевская мануфактура F.P.Journe при поддержке аукционного дома Phillips организовала благотворительные торги Maison F.P.Journe Miami, выставив на них модель часов élégante 48 mm Titalyt®, которая побила сразу несколько рекордов.
Единственные в своем роде часы диаметром 48 мм имеют люминесцентный белый циферблат с розовой цифрой «1» и розовый каучуковый ремешок. Речь идет о кварцевых часах, но кварцевый в этом случае вовсе не означает банальный или скучный. Модель оснащена инновационным электромеханическим механизмом Calibre 1210, созданным в результате более чем восьмилетних исследований и разработок и отмечающим в этом году свое десятилетие. Часы имеют механический датчик движения, который виден на циферблате. После 35 минут без движения они переходят в режим ожидания для экономии энергии: микропроцессор продолжает измерять время, но механические элементы, такие как зубчатая передача, роторы и стрелки, перестают двигаться. Затем, когда человек снова надевает часы, они автоматически устанавливают правильное время, а стрелки переводятся по кратчайшему пути – как по часовой, так и против часовой стрелки. Теоретически часы могут определять время до 18 лет в режиме ожидания. Корпус изготовлен из современного материала под названием Titalyt (титан пятого класса, подвергнутый электроплазменному оксидированию для повышения твердости и долговечности).
На аукцион, который вела руководительница отдела продаж и международный специалист Phillips Watches Изабелла Пройа, собралось большое количество коллекционеров и ценителей часового искусства. Некоторые заинтересованные покупатели из Азии и Европы делали ставки по телефону. Торги длились десять напряженных минут, причем, учитывая благотворительный характер аукциона, каждая новая ставка означала значительный шаг вперед в борьбе с раком груди. Битва за часы была ожесточенной – в результате они были проданы за 420 000 долларов. Это новый рекорд для кварцевых часов без бриллиантов, а также для экземпляра коллекции élégante. А самыми дорогими кварцевыми часами пока остаются инкрустированные бриллиантами часы Graff, которые были проданы за 531 000 долларов на аукционе Christie’s в 2019 году.
Вырученные средства предназначены для Фонда исследований рака молочной железы (Breast Cancer Research Foundation, BCRF). Эта крупнейшая в мире частная организация, финансирующая исследования рака груди во всем мире, была создана в 1993 году Эвелин Лаудер – австрийско-американской предпринимательницей, светской львицей, филантропом и супругой Леонарда Лаудера, сына той самой Эсте Лаудер, которая основала одноименный успешный косметический бренд. Считается, что именно Эвелин Лаудер принадлежит идея использовать розовую ленточку в качестве символа осведомленности о раке груди: об этом напоминает и розовый ремешок модели élégante 48 mm Titalyt®. Сегодня BCRF вкладывает средства в широкий спектр исследований, включая профилактику, диагностику, терапию, образование метастазов.
Добавим, что проданные на аукционе часы были изготовлены в единственном экземпляре. Однако у ценителей часового искусства есть возможность побаловать себя другими часами из серии élégante: стандартная модель имеет черные цифры и несколько вариантов цветов для ремешка на выбор.
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420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
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